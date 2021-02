Hrozí neřešitelná krize, píše Zeman ústavním soudcům kvůli volebnímu zákonu. Soud: Není účastníkem

Prezident republiky Miloš Zeman se dopisem obrátil na Ústavní soud kvůli stížnosti senátorů na volební zákon. Soud by o stížnosti mohl rozhodnout už v úterý, podle hlavy státu je ale zásah do probíhajícího volebního procesu „ústavně nezodpovědný“. Podle Ústavního soudu není ale Zemanův přípis procesně relevantní.

Ústavní soud by se už v úterý na neveřejné poradě pléna mohl zabývat stížností senátorů, která směřuje ke zrušení kvora pro koalice a také k metodě rozdělování mandátů. To podle jejich názoru při volbách do dolní komory znevýhodňuje menší strany.

Zeman oslovil předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského a všechny soudce dopisem, v jehož úvodu upozorňuje, že si je vědom nezávislého rozhodování soudu. Současně připomíná, že návrh skupiny senátorů byl podán před více než třemi lety, a právě proto by podle něj bylo „ústavně nezodpovědné“ zasáhnout do probíhajícího volebního procesu. Zeman upozorňuje, že už započala volební kampaň a Státní volební komise už také určila, kterému kraji budou připočteny hlasy občanů ze zahraničí.

„Nicméně to nejpodstatnější, co rozhodování ve výše uvedeném řízení může znamenat, je