Fotoglosa: Kdy skončí v Česku století uhlí? Aktivisté si myslí, že je nejvyšší čas, Babiš a jeho ministři nevědí

Fotoglosa Ludvíka Hradilka: Konec uhelných tepláren a elektráren se blíží. Moc uhlí už nám nezbývá, spalování fosilních paliv ohrožuje celou planetu, zavázali jsme se v mezinárodních smlouvách, ekonomicky se to nevyplatí. Otázkou tedy je, kdy a za jakých podmínek. Ekologové dnes před Úřadem vlády argumentovali, že už je nejvyšší čas.

Skromná demonstrace v době koronaviru před Úřadem vlády.

Několik zástupců ekologických aktivistů z Greenpeace, Hnutí DUHA a Fridays for Future přišlo podpořit ministry, aby odmítli závěry Uhelné komise, která vládě doporučuje ukončit spalování uhlí v tuzemských elektrárnách a teplárnách v roce 2038. Podle nich je to pozdě.

Pro vizuální přitažlivost nechali počítačovým programem současné ministry zestárnout o šestnáct let. Do té doby, kdy by měla těžba uhlí v Česku končit.

Program byl k dámám ale i pánům milosrdný. Všichni přežili.