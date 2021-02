Domácí porod je volba proti českým porodnicím, kde se ženy nesetkají s respektem, říká autorka výzkumu

Většina žen, které v posledních pěti letech rodily doma, se tak rozhodla kvůli špatnému zacházení v porodnicích. Vyplývá to z velkého výzkumu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a agentury FOCUS. „Nikdo před námi podobný výzkum neudělal. Mohl by změnit debatu o domácích porodech. Je totiž obrovský rozpor mezi mediálním rámováním žen rodících doma a tím, co ony považují za důležité,“ upozorňuje v rozhovoru vedoucí výzkumného týmu Anna Pospěch Durnová.

Proč jste tento výzkum dělali?

Ne proto, že bych chtěla domácí porod využít nebo že bych byla jeho zastánkyní. Pořád nejsme zvyklí, že potřebujeme v demokratické společnosti vědět, proč lidé některé věci dělají. Bez ohledu na to, jestli s nimi souhlasíme. Potřebujeme vědět, proč ženy rodí doma, a je důležité, aby to věděli i ti, kdo s nimi nesouhlasí.

Výzkum vychází z poměrně jednoduché otázky, kterou jsem si poprvé položila někdy před pěti lety: proč je to v Česku tak prominentní téma, když čísla domácích porodů se zřejmě nijak zvlášť nevymykají statistikám, které znám z Rakouska, Německa nebo Velké Británie.

Přesto česká debata připomínala někdy až hysterii, člověk měl pocit, že žen musí doma rodit strašné množství. A z té vyhrocené diskuse vycházel můj zájem o to, proč ženy rodí doma.

A proč tedy rodí doma?

Z rozhovorů s nimi vyplynulo, že je to především volba proti českým porodnicím. To se jednoznačně potvrdilo na základě dotazníkového šetření. Vadí jim absence respektujícího přístupu. A protože tyto ženy mají dostatek financí a času, najdou si cestu domácího porodu.

Takže má česká porodní péče v této skupině žen špatnou pověst?

Špatná pověst je důležitější než zkušenost. Ženy, které rodí doma poprvé bez předchozích zkušeností v porodnici, mají názory v některých dílčích aspektech vyhraněnější než ty, které rodily nejdřív porodnici a pak doma.

Můžeme se rozčilovat, že to není správně, že existuje spousta dobrých porodnic, ale právě proto si myslím, že bychom se o tom měli začít bavit. A ne říkat, že se porodní násilí neděje nebo že jsou ženy iracionální a neví, co by chtěly. Podle našeho výzkumu vědí velice dobře, co