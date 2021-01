Jak dlouho trvá rok? Jak komu

Zkoušela jsem vší silou zavřít oči a donutit se znovu usnout. Marně. Neskutečně dlouhou dobu jsem se dívala do stropu a vymýšlela, co všechno mi připomíná prasklina v omítce. Za oknem zpívali ptáci a lákali ven. Slunce mě svými paprsky začalo šimrat na nose. Moje myšlenky už se toulaly všude kolem. Čím se zabavím, až vstanu? Budu si číst knížku? Nedávají v televizi nějaký dobrý seriál? Půjdu ven? Kdo by dneska mohl mít čas? A kdy vlastně bude snídaně? Už mám vážně hlad. Vyplížila jsem se z pokoje a začala štrachat v kuchyni. Za chvíli se objevila rozespalá maminka: „Co tu proboha děláš? Vždyť je půl sedmé ráno a sobota!“

Takhle nějak vypadala moje rána v době, když mi bylo třeba šest. Byla provázena chutí už už vyskočit z postele a