„Děláme válečnou medicínu, přísun nemocných nekončí,“ říká primář Adamec z těžce zkoušené nemocnice v Chebu

Právě on před třemi týdny poprvé veřejně upozornil na fatální přetížení personálu. Situace se od té doby vůbec nezlepšila.

Překvapilo mě, že je situace v Chebu stejně dramatická jako před třemi týdny, možná v některých aspektech ještě horší. Ministr zdravotnictví to přitom popíral a říkal, že chebské nemocnici stát pomůže. Jak to tedy je?

Je to horší v tom, že sice přibyl pomocný personál, ale odborného nula. Že pacienty převážíme do nemocnic mimo kraj, je sice dobré, ale bohužel přísun pacientů nekončí. Každý den jich přeložíme deset, ale stejný počet nových přijmeme.

Lidé se tu točí, po dvou třech dnech je odesíláte jinam. Je to taková údržba, abychom je základně zaléčili, a když to jde a jsou stabilizovaní, překládáme je do léčeben dlouhodobě nemocných nebo do jiného zdravotnického zařízení.

Když se horší, končí na JIP. Ale jakmile se tam podaří dvě tři lůžka uvolnit