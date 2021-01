Do dvou let chci změnit celý repertoár, Kouzelný cirkus se bude hrát jen výjimečně, plánuje nový umělecký šéf Laterny magiky

Mezinárodně uznávaný mim, režisér a pedagog Radim Vizváry dostal od začátku roku nové angažmá. Národní divadlo si ho vybralo za uměleckého šéfa Laterny magiky. Jeho plány, vize a sny jsou velkolepé. Aby mohl v inscenacích více využívat nové technologie, chce do tvorby zapojit vědce a vývojáře. Už má naplánovanou kompletní změnu repertoáru i hostování prestižních zahraničních umělců.

Celý soubor Laterny magiky byl před týdnem v karanténě. Co znamená karanténa pro soubor, který už měsíce nehraje a nejspíš ještě nějakou dobu hrát nebude?

Všichni umělci jsou teď frustrovaní a jednou z cest, jak frustraci uhasit, je snaha o simulování normálního provozu, jako kdybychom hráli. Od ledna jsme naplánovali pravidelný režim s tréninky každý všední den, začali jsme zkoušet novou inscenaci Zázrak (s)tvoření a vydáváme měsíční ferman (divadelní oběžník s informacemi pro herce, pozn. red.). Ten se akorát posílá proškrtaný o zrušená představení, takže se nad ním vždy jen usmějeme a řekneme si, jaké by to bylo, kdybychom hráli. Tohle vše se preventivně zastavilo, když se u dvou externích pracovníků objevil covid-19. Antigenní testy ostatních byly ale negativní, takže i při absenci dvou interpretů pokračujeme ve zkoušení.

Řekl jste, že trénujete, přitom divadelní představení se většinou zkouší. I já jsem byla upozorněná, že v Laterně magice nejsou herci, ale performeři. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Mně nevadí, když mě někdo nazve hercem. Mnohem víc nesouhlasím s tím, když mě někdo nazve tanečníkem. Mám sice v tomto oboru nějaké dovednosti, ale za tanečníka se nepovažuji. Jsem mim, který má dovednosti z různých divadelních odvětví.

Trénujeme proto, že naším nástrojem je tělo a my ho musíme udržovat v kondici. Stejně jako muzikant denně trénuje na svůj hudební nástroj, i my musíme svoje tělo zušlechťovat a udržovat, aby neztratilo svalovou hmotu a flexibilitu. Musíme se ale také udržovat mentálně. Jako si herec musí oprašovat text, my si musíme oprašovat choreografie.

V tomhle směru jste tedy blíž například k baletu než ke klasické činohře.

Ano, dá se to tak přirovnat. Je jedno, jestli děláte taneční, nebo mimografickou choreografii, vyžaduje to každodenní trénink. Pokud jde o tanečníky, jejich