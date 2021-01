Minářovo hnutí řeší, co se slíbeným půl milionem podpisů. „Jsme sprinter, kterému covid svázal nohy,“ říká Ondráčka

Když Mikuláš Minář začátkem prosince oznámil start nového hnutí Lidé PRO, mnohým v hlavě utkvělo především magické číslo 500 tisíc. Právě tolik podpisů chtěl bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii sehnat do podzimních voleb.

„Ty dva velké deadliny jsou půl milionu do voleb a 300 tisíc do konce května. Ten je důležitý, abychom viděli, že projekt má smysl, a mohli zahájit proces přímé volby. Pokud se nám to podaří, je velká pravděpodobnost, že půlmilion dosbíráme a je odpovědné do voleb jít. Pokud 300 tisíc neseženeme, odstoupíme, aby bylo možné podpořit jiné strany nebo koalice,“ vysvětloval například Deníku N v jednom z prvních rozhovorů.

Myšlenka byla jednoduchá: do politiky chtěl vstoupit buď pořádně, anebo vůbec. Hnutí mělo být podle plánu relevantní politickou silou, která nebude „jen drobit“ opozici. Kdyby se totiž podporovatelé přepočítali na hlasy, mohlo by zmíněných 500 tisíc podpisů znamenat volební zisk zhruba deset procent, možná i více. A strana by tak hrála relevantní roli, nikoliv jen stafáž.

Čím dál více se ale ukazuje, že plán, který se Minář rozhodl uskutečnit, zatím nenaplňuje očekávané obrysy. Lidé PRO zatím mají lehce nad pět procent z očekávané sumy podpisů. Celkem je podpořilo necelých 27 tisíc lidí a toto číslo nijak strmě nestoupá. Za poslední měsíc a půl získali deset tisíc podporovatelů.

Z hnutí se tak nyní začínají ozývat hlasy, že částka za této situace skutečně dost možná není dosažitelná. Uvědomuje si to třeba