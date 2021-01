Proč ženy nekomentují fotbal nebo hokej? „Tlačíme je k tomu, ale vědí, že budou pod daleko větším dohledem,“ říká Záruba

Práce komentátora fotbalových nebo hokejových utkání byla od prvních přenosů vždy téměř čistě mužská záležitost, ale před necelým rokem přišla hokejová NHL se zajímavým projektem. Na začátku loňského března se spojily novinářky z více stanic, aby pod hlavičkou televize NBC pokryly utkání mezi St. Louis a Chicagem.

Utkání, které Blues vyhráli 2:0, komentovaly společně Kate Scottová a A. J. Mleczková, mezi střídačkami reportovala o zápase Kendall Coyne Schofieldová a studio si vzaly na starost Kathryn Tappenová s Jeniffer Boterrilovou. A to nebylo všechno, ženy se postaraly i o celou produkci utkání, ve kterém branky vstřelili Alex Pietrangelo a Robert Bortuzzo.

„Akce byla k mezinárodnímu dni žen. V přenosu NBC udělali sestavu žen z různých televizních stanic. Což byl výborný nápad, kdyby to bylo možné u nás, taky bychom to chtěli vyzkoušet, protože je to správná výzva, která by byla pro náš program prospěšná,“ reaguje pro Deník N Robert Záruba, šéfkomentátor sportovní redakce České televize.

Jenže podle slov dlouholetého hokejového komentátora se