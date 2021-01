Notes: Zvlčilé děti, vyčerpaní rodiče a vakcína s poznávací značkou AZD 1222 na cestě

Ačkoliv se v souvislosti s opatřeními kvůli šíření koronaviru (a nyní i jeho nových nakažlivějších mutací) hodně mluví o tom, že je potřeba udělat vše pro to, aby se do škol vrátily děti, zatím to na návrat dalších ročníků nevypadá. Mnohé děti a dospívající už nebyli ve škole dobrých deset měsíců. Podle odborníků, které oslovila autorka textu o „covidové generaci“ Jana Vajsejtlová, čelí děti kvůli zavřeným školám podstatně závažnějším problémům, než je pouhý úbytek vědomostí . Jsou děti, které to zvládají lépe, jiné hůře, ale obecně ztrácejí motivaci a kamarády. A také zvlčily. A trpí úzkostmi.

A svou nálož si neseme i my, rodiče. Jak píše kolegyně Jana Ustohalová ve svém komentáři (a jak říká v rozhovoru s Filipem Titlbachem v podcastu Studio N ): „Vláda hodila všechny rodiče žáků na jaře do vody a ti se už druhé pololetí po sobě snaží udržet nad hladinou sebe i svoje děti.“ Asi všichni rodiče, kteří se snaží na pracovat z domova a mají přitom doma distančně se vzdělávající potomky, toho mají kolikrát už plný kecky, plný brejle a plný zuby , tak jako třeba autorka tohoto Notesu právě dnes.

Kolegyně Iva Bezděková, expertka na zdravotnictví, zapátrala do šíře i hloubky, jak to je s opakovanými infekcemi koronavirem a opakovaným onemocněním covid-19. Možná jste ve svém okolí také slyšeli znepokojivé zvěsti, že „kamarádky známá už to měla dvakrát a podruhé to bylo mnohem horší“. Může se to stát a občas se to i stane, ale jak zjistila Iva, z pohledu statistik, studií a výzkumů jsou reinfekce naštěstí opravdu vzácné. Zdá se, že nabytá imunita nás opravdu chrání.

A druhá dobrá zpráva (zejména pro ty, kteří se ještě nestihli „promořit“) přišla z Evropské lékové agentury, která doporučila ke schválení vakcínu AZD 1222 (tedy tu ze společné dílny Oxfordu a firmy AstraZeneca) ve státech Evropské unie. Její doporučení nakonec platí i pro osoby starší 65 let, navzdory tomu, že účastníků klinických testů v této věkové skupině byly jen jednotky procent. Použití vakcíny musí schválit ještě Evropská komise. První dodávky této vakcíny by podle ministra Blatného mohly být v Česku za dva až tři týdny.

Okolnostem schvalování vakcíny Oxford/Astra Zeneca se v podrobném textu věnuje kolegyně Markéta Boubínová, která se obdivuhodně orientuje ve spleti evropských směrnic, bilaterálních dohod a multilaterálních vztahů.

V Deníku N nás také potěšila zpráva, že náš podcaster Filip Titlbach je stříbrným Gendermanem roku. Cenu uděluje organizace Otevřená společnost mužům, kteří se zasazují o rovnost mužů a žen. První místo získal pirátský poslanec František Kopřiva a třetí terapeut Jan Vojtko.

„Filip Titlbach dlouhodobě zpracovává do médií příspěvky, které upozorňují na sexismus. Rozebírá kriticky tyto činy také na sociálních sítích. V podcastech Deníku N se věnuje celé řadě genderových témat, včetně LGBT, sexuálního obtěžování atd. Daří se mu vyvolávat potřebnou diskusi,“ píše se v odůvodnění. Filipe, gratulujeme!