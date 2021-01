PolitikoN: Všichni proti všem. Začal boj o přežití i premiérské křeslo

Končící týden celkem jasně nasvítil několik bitevních polí, na kterých se povedou hlavní boje před letošními volbami. Začněme ve vládní koalici.

Sociální demokraté v poslední době začali docela nápadně zdůrazňovat, že hnutí ANO má blízko k pravici a může spolupracovat s ODS. Naposledy předseda strany Jan Hamáček na sobotním online sjezdu Zelených.

„Je faktem, že hnutí ANO se posouvá čím dál více doprava. Více než osudy lidí sleduje profit těch velkých. Posun doprava byl jednoznačně stvrzen schválením daňového balíčku formující se byť nepřiznanou koalicí s ODS. To je politika, která rozbíjí solidaritu v naší společnosti,“ řekl Hamáček. „Spojenectví ANO s ODS, která stála u zrodu oligarchie a vždy podporovala jen ty velké, je tou největší hrozbou nadcházejících voleb,“ dodal.

Na jednu stranu mohou podobná slova působit zvláštně, pro někoho až směšně. Je to totiž právě ČSSD, která spolu s hnutím ANO vládne s půlroční pauzou téměř sedm let. V současné Babišově vládě se sociální demokraté opakovaně dostali do situace, kdy vyhlašovali jasné a nepřekročitelné podmínky, aby z nich postupně couvli. Za to se často stávali terčem posměchu.

Jejich současná snaha trochu se od vládního hnutí ANO odpoutat a vykreslit se jako obhájce zájmů lidí proti pravici, může ale mít z pohledu zacílení na voliče logiku. Z opoziční role vůči vlastní vládě v minulém volebním období dokázal výrazně profitovat