Z lágru za mříže vězení? Ne, v Sin-ťiangu je dokonce ještě hůř. Věznice praskají ve švech

Čínskou vládou řízené koncentrační tábory v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang se vyprazdňují. To je fakt. Jenže v jejich stínu poslaly úřady statisíce Ujgurů, Kazachů, Kyrgyzů a příslušníků dalších menšin za mříže. Padají rozsudky ve výši mnoha let a je jich tolik, že je věznice v oblasti nezvládají pojmout. Nebo donedávna nezvládaly – už několik let je totiž vláda pilně rozšiřuje. Tady jsou důkazy.