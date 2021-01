AstraZeneca má zelenou. Jak vakcína funguje, proč není jasno o její účinnosti u seniorů a kvůli čemu se firma hádá s EU?

Evropská léková agentura (EMA) doporučila vakcínu od společnosti AstraZeneca k podmínečnému schválení a použití od 18 let věku, následně ji autorizovala i Evropská komise. Není ale úplně jisté, kolik dodávek vlastně do členských států v příštích měsících přijde a kdy přesně se začne očkovat, spor mezi Komisí a firmou AstraZeneca totiž pokračuje.

Až do posledního okamžiku nebylo jasné, zda Evropská léková agentura vakcínu schválí i pro věkovou skupinu nad 65 let, pro kterou chybí dostatek dat. Studií se totiž zatím zúčastnilo jen zhruba 8–10 % lidí nad 65 let, zbytek dobrovolníků byl mladší. V několika zemích ale nyní probíhají další studie, kterých se podle AstraZeneky účastní už více lidí z této věkové skupiny. Vakcínou se navíc od 4. ledna očkuje ve Velké Británii, kde jsou právě senioři vakcinováni v rámci jedné z prioritních skupin

Evropská léková agentura dnes přiznala, že dostatek dat nebyl dokonce ani pro věkovou skupinu nad 55 let, a nelze tedy stanovit přesnou účinnost vakcíny, podle stávajících údajů a zároveň i podle účinnosti ostatních dvou vakcín by ale látka od AstraZneky měla vytvořit dostatečnou imunitní odpověď i u této věkové skupiny. Za zásadní navíc EMA považuje to, že vakcína je bezpečná.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for the #COVID19vaccine AstraZeneca to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. 👉Read our press release: https://t.co/YDbOvZEMUN pic.twitter.com/Sbj6TdlGTW — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 29, 2021

„Tak jako v předešlých případech Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) tuto vakcínu velmi pečlivě vyhodnotil. Na základě vědeckých základů naší práce bezpečně dohlížíme na zdraví občanů EU,“ zdůraznila šéfka Evropské lékové agentury Emer Cookeová.

„Alespoň nějaká ochrana u této (věkové) podskupiny se očekává,“ doplnil místopředseda CHMP Bruno Sepodes. Hodnocení EMA je podle něj založeno na studiích, kterých se účastnilo 24 000 dobrovolníků, agentura ale brzy dostane další data ze studie probíhající nyní v USA.

Adenoviry dokážou vyburcovat velkou imunitní odpověď

Vakcína AZD 1222 ze společné dílny Univerzity v Oxfordu a farmaceutické firmy AstraZeneca je založena na využití speciální kombinace složek koronaviru SARS-CoV-2 a (šimpanzího) adenoviru. Adenovirus vyvolávají obvykle mírná respirační onemocnění a potíže trávicího traktu, z genomu adenoviru pro výrobu vakcíny se však odstraní ta část, která je určená pro jeho vlastní množení. Naopak se přidá gen, který spouští výrobu proteinu SARS-CoV-2.

„Po aplikaci organismus reaguje na adenovirus, ale zároveň se tvoří protilátky proti proteinu SARS-CoV-2. Adenoviry umějí vyburcovat opravdu velkou imunitní odpověď, přímo masivní, a pomáhají vyburcovat i masivní odpověď proti koronaviru,“ vysvětlila Deníku N jejich viroložka Ruth Tachezy.

„Problém není v tom, že by nám