Notes: Šílené příběhy kousek od Václaváku a Babišova proměna

Nemohu tento Notes otevřít jinak než hrůzným svědectvím žen, jejichž hlasy jako by nikdo nechtěl vyslyšet. Příběhy, které pečlivě sepsali kolegové Jakub Zelenka a Lukáš Prchal. Těžko se dohadovat nad tím, proč se stalo zrovna Česko světovou pornovelmocí: dokonce takovou, že je Czech samostatnou kategorií na pornostránkách samostatnou kategorií. Máme na světě největší počet pornoherců na počet obyvatel, z těch slavnějších pořadů se stávají memy a pronikají do všeobecného povědomí i mimo internetové stránky, které jsou jim určeny.

Přesto jako by se nikdo nezajímal o lidi, kteří v sexbysnyse pracují. „V dnešní společnosti řada z nás věnuje nemalé úsilí zjišťování, zda se u natáčení hollywoodských blockbusterů nezranila zvířata či jestli nakoupená vajíčka nepochází z klecových chovů. Zavírání očí nad podmínkami práce pornohereček a pornoherců by ukazovalo, že jsou pro společnost ještě míň než jakékoliv zvíře,“ píše v doprovodném komentáři Jakub.

V diskusích o etické stránce sexbyznysu, i po zveřejnění tohoto článku, se (téměř výhradně od mužů) vždy ozývají komentáře typu: „No to je sice hezké, ale ty holky si za to tak trochu můžou samy. Podepsaly smlouvu. Nikdo je do toho nenutil.“ Český pornoprůmysl, s velkými studii i kousek od pražského Václaváku, je totiž ohromná šedá zóna. A zatímco původní smysl pracovních smluv je, aby chránily zaměstnance i zaměstnavatele, v případech, o kterých píšeme, se stávají spíše prostředkem k tomu držet ženy, které se na pornocasting přihlásí, jako rukojmí. Jak některé z nich popisují, pokud nesplní to, co od nich štáb chce, ať už je to sebeděsivější, hrozí jim dokonce i pokuty.

Dnešní články včetně podcastu Studia N doprovázejí také povedené koláže Barbory Demovičové.

Kauzy pornobyznysu sledujeme už dlouho. Všechny články na jednom místě můžete najít tady.

Jak článek popisující příběhy žen z natáčení porna, tak Jakubův komentář jsou k dispozici i v audio verzích, které jsme pro klubové předplatitele Deníku N představili poměrně nedávno. A já je mohu jedině doporučit: jejich nesporná výhoda totiž je, že je můžete poslouchat a u toho dělat jiné věci. Je ale důvod, proč pracuji v novinách, a ne v marketingu. Kdybych například prodával auta, snažil bych se vás o koupi pravděpodobně přesvědčit tím, že u jízdy můžete sedět, ale zároveň se pohybovat. A nebo televize! S ní už nemusíte hledět do zdi a přemýšlet nad minulostí, ale dívat se na ni. Pokud tento Notes čte nějaký marketér, rád mu poskytnu cenné rady do řemesla.

Každý se nakonec se vším smíří, rapuje už zaniklý brněnský dvoučlenný soubor Čokovoko v jedné ze svých písniček. A se situací se, zdá se, smiřuje i premiér Andrej Babiš. Koronavirová krize ho poznamenala. Jako by přestával být tím zarputilým a ambiciózním Čechoslovákem, který nedělá chyby. Babiš na včerejší tiskové konferenci poprvé přiznal, že situace není dobrá. A vážně není: hygienici dokonce ověřují, zda za zhoršenou epidemiologickou situací na Trutnovsku nestojí britská mutace viru. Zdroje z vlády popisují, jak Babiše vytočil přístup ministerstva zdravotnictví a že začíná situaci, zejména po objevu nových mutací viru, brát vážně. Jak ale podotkl další člen vlády, takových „prozření“ už měl premiér víc. A stejně to nikam nevedlo. V Kafkově Proměně se Řehoř Samsa proměnil v chrousta. Obávám se, že premiér se mění spíš v Brouka Pytlíka. A nebo jím byl vždy? Metamorfózu v čele vlády popisuje Bára Janáková.

A čím že to ministr Blatný premiéra vlastně tak namíchnul? Nejspíš hlavně tím, že neříkal tak úplně pravdu. A i když sám premiér ostatní často tahá za fusekli, očividně jsou tyto praktiky u jiných něco, co jemu samotnému vadí. Blatný řekl ve víkendovém rozhovoru pro Českou televizi mnohé. Zpochybňoval například to, kdo vlastně na covid zemřel, a také tvrdil, že loni Česko za testy na covid utratilo 25 miliard korun. To podle premiéra není pravda. A dosvědčují to i všechny české zdravotní pojišťovny, které jsme oslovili. Blatného mluvčí později vysvětlila, že ministrovo vyjádření bylo „ilustrativní“. Je ale právě teď čas na „ilustrativní“ vysvětlení? Vláda jako by měla nešťastná načasování častěji.

Tak například před třemi hodinami Úřad vlády oznámil, že si založil účet na TikToku. Bude o úmrtích informovat v desetivteřinových videích s hudbou v pozadí? Vypisovat státní zakázky s tancujícími ministry? To vše se určitě brzy dozvíme.

