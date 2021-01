Může být ještě hůř, říká český velvyslanec v Berlíně. Až pandemie pomine, budeme si muset vzájemně něco odpustit

Česko je z německého pohledu vysoce rizikovou zemí. Pokud se u nás budou šířit nové mutace koronaviru, Němci by hranici zavřeli, a to pravděpodobně i pro pendlery. „Visí nad námi Damoklův meč,“ říká v rozhovoru s Deníkem N velvyslanec v Berlíně Tomáš Kafka. „Pro nás pro všechny je to výzva, abychom se do této situace nedostali.“