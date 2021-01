Babišova proměna: dostal strach z mutací a pochopil rizika. Vytočilo ho ministerstvo zdravotnictví

Unavený a neobvykle pokorný premiér na včerejší tiskové konferenci poprvé po dlouhé době přiznal, že situace v Česku není dobrá, a připustil zpřísňování opatření. Zjišťovali jsme, co stojí za pozoruhodnou změnou, kterou Andrej Babiš v posledních dnech prošel. Tři zdroje z vlády a její blízkosti hovoří o jeho neshodě s ministerstvem zdravotnictví i obavách z mutací koronaviru.

„Už dva dny čísla (nakažených, pozn. red.) neklesají, naopak stoupají, i hospitalizace v nemocnicích, stále máme velký počet nakažených seniorů nad 65 let, takže situace není dobrá. Počet hospitalizovaných stoupl,“ řekl po včerejším jednání vlády Babiš s tím, že koronavirus je zabiják.

Pro důsledné pozorovatele vládních tiskových konferencí to byl nečekaný pohled. Předseda vlády předstoupil před novináře, aby odpovídal na jejich dotazy, a poprvé po dlouhé době přiznal, že situace není dobrá.

„Musíme ještě víc propagovat a přesvědčovat lidi, že to není chřipečka, že je to velice nebezpečný vir, že máme nové mutace,“ prohlásil s tím, že Česko se musí vrátit do situace, v níž země byla na jaře.

Podle několika oslovených členů vlády této tiskové konferenci předcházely vypjaté situace, kdy premiér musel v průběhu jednání kabinetu řešit