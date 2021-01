Země, kde se přenos viru vymkl kontrole, bude v následujících desetiletích tížit chronické zdravotní břímě jak fyzické, tak psychické, píše v komentáři Anjana Ahujaová z Financial Times.

Financial Times: Samo očkování konec pandemie nepřinese

Pokud se logistika nezadrhne, dostane do konce února v Británii 15 milionů lidí přinejmenším jednu dávku očkování proti covidu-19. A jestli dorazí včas i druhé dávky, ti nejohroženější by se už neměli dostat do nemocnice.

Ovšem ani po dosažení tohoto milníku se příliš nepřiblížíme normálu. Ještě nevíme, zda