Imunolog Hel po jednání s vládou: Premiér tomu chce rozumět, Blatného snahu bagatelizovat data nechápu

Jak se zrodila Iniciativa Sníh, ve které se během pouhých několika týdnů shromáždila řada předních českých odborníků včetně těch, kteří působí na zahraničních univerzitách? Jak to celé začalo?

Začalo to vlastně rozhovorem, který jsem ještě na konci jara 2020 udělal do Deníku N. Posléze jsem vystoupil v několika dalších českých médiích a mezitím přeložil Daniel Novotný, jeden z budoucích zakladatelů Iniciativy, text Memoranda Jona Snowa a sehnal pod něj podpisy českých vědců. Načež jsem někdy koncem listopadu přišel s návrhem založit iniciativu, která by propagovala racionální vědecký přístup k pandemii. Zveřejnil jsem to na Facebooku a Daniel Novotný se ozval s tím, že zná paní, která by byla schopná to zorganizovat.

Díky této paní, Janě Kulhánkové, a Danielu Novotnému jsem vlastně během dvaceti minut sepsal první přibližný program Iniciativy Sníh a začal jsem organizovat, zda by se připojili další vědci. Oslovil jsem i řadu z těch, které jsem neznal, ale všichni reagovali neuvěřitelně pozitivně, přitom některé jsem našel tak, že jsem četl nějaký jejich odborný článek či věděl o jejich publikaci, například paní profesorku Dagmar Dzúrovou a docentku Hulíkovou. Překvapilo mě, jak obrovský zájem to vyvolalo, dali jsme celou Iniciativu dohromady během několika dní, kdy jsem byl ještě ve Spojených státech, krátce předtím, než jsem na začátku prosince přijel do Česka.

V naší republice jsou výborní vědci, kteří samozřejmě znají světovou literaturu, publikují, ale každý vystupoval sám za sebe. Byla potřeba nějaká skupina a všichni tuto potřebu cítili. Sešli jsme se, samozřejmě online, odborníci z různých oborů a už v rámci té diskuse jsme objevili několik věcí, které bychom sami asi nedokázali zformulovat.

Kdy jste se rozhodli, že zkusíte jednat přímo s vládou a premiérem?

Všechno to bylo hrozně narychlo. Mě nadchlo, že se okamžitě přidali tak vynikající vědci jako pan Hořejší, Konvalinka, Hajdúch, Levínský, Kulveit, paní Dzúrová a další, a tak jsem začal přemýšlet, jak to koncepčně pojmout. Nejprve jsem se začal bavit s některými opozičními stranami, jejich odpověď byla vstřícná, ale v podstatě se nic nestalo. Uvědomil jsem si, že strany nechtějí před volbami převzít zodpovědnost. A v tom okamžiku jsme se shodli na tom, že je třeba naši činnost nějak zahájit.

V té době jsem přijel do Česka, navíc jsem tady posléze dostal covid-19, na vůbec první tiskové konferenci k zahájení činnosti Iniciativy v polovině prosince už mi bylo strašně špatně, pak se diagnóza hned potvrdila, takže jsem úplně odpadl. Na začátku ledna, když už jsem se uzdravil, jsem v rozhovorech řekl, že prosím pana premiéra, aby se s námi setkal. Bylo to vlastně úplně spontánní, napadlo mě to při rozhovoru s Čestmírem Strakatým 5. ledna.

Už to odpoledne mě pak začali hledat lidé z premiérova okolí. Když jsem přišel z druhého rozhovoru, už jsem měl několik e-mailů, které mne nepřímo zvaly k setkání s panem premiérem.

A hned 6. ledna jsem se s ním skutečně na Úřadu vlády setkal, mluvili jsme víc než půldruhé hodiny. Musím říct, že premiér byl