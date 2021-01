Notes: Nekončící teplický večírek, s Přísahou do voleb a Ortel dem…

Aleksi Šedo byl ve funkci náměstka pro léčebnou péči jen pět měsíců, za tu dobu ale zažil tři ministry. Odejít se rozhodl poté, co se z resortu stalo „ministerstvo covidu“. „Ministr Vojtěch byl idealista, což bylo z mého pohledu dobře, já mám lidi s ideály rád. Profesor Prymula byl zase praktický člověk. S ministrem Blatným jsem bohužel téměř nemluvil,“ vzpomíná v rozhovoru na své šéfy.

A spolupracovníkům, kteří opouštějí ministerstvo zdravotnictví, se věnuje i dnešní podcast.

Někdejší šéf protimafiánského útvaru Šlachta se rozhodl jít do politiky a založil hnutí Přísaha (na co, ptám se já). Kandidovat chce už v podzimních sněmovních volbách. Šlachta vznik projektu zdůvodnil tím, že při cestách se svou knihou Třicet let pod přísahou díky hovorům s lidmi zjistil, kolik se v Česku děje nespravedlnosti. Jenže na české politické protikorupční scéně už je těsno. „Vypadá to jako projekt Babiš 2,“ konstatuje politolog Petr Just.

Hraní v divadle herečka Sarah Haváčová dočasně vyměnila za práci v nemocnici na covidovém oddělení. „Hladila jsem mu vlasy a řekla: ‚Máte krásné modré oči. Jako moře.‘ V tu chvíli se mu skutálela slza. Pak jsme ho převrátili na druhý bok a věnoval se mu druhý pečovatel. A tohle je moment, který mi utkvěl v hlavě. První moment a první pacient,“ popisuje v rozhovoru. Její první pacient zemřel.

České úřady po 44 letech zaplatily odškodné za zabití inženýra Gerharda Schmidta, který se snažil uprchnout z NDR přes Československo na Západ a byl zastřelen na železné oponě. Ministerstvo spravedlnosti přiznalo dceři za otcovu smrt 33 333 korun a náhradu 407 korun za její jednodenní zadržování v Československu. Je to vůbec poprvé, co Česko platí Němcům odškodné, píše Jan Wirnitzer.

Očkování v Česku má spíše rozvážnější start. Postupuje rychlostí asi 70 tisíc dávek za týden. Touto rychlostí/pomalostí bychom dospělé obyvatele Česka proočkovali za pět let. A věkově zatím mezi očkovanými nedominuje ani riziková skupina 80+. Více očkování v Česku/po česku vysvětluje na grafech Petr Koubský.

Ministerstvo zdravotnictví navíc dnes kvůli nedostatku vakcín doporučilo na dva týdny očkování první dávkou pozastavit. Načež ministr Blatný oznámil, že situace není tak vážná, aby se očkování přerušovalo. A kde mají vakcíny, ať očkují dál! O přerušení očkování neví ani premiér Babiš. Vakcinační strategie hot a čehý v praxi.

To v Německu na očkování vybudovali 450 speciálních center po celé zemi, očkovat bych se v nich mělo začít co nevidět. Náš německý reportér Pavel Polák se podíval do centra v Osnabrücku na západě země. „Informaci, že musíme postavit očkovací centrum, jsme dostali loni 16. listopadu s tím, že musí být do 15. prosince hotové. Měli jsme na to tedy nějaké čtyři týdny,“ říká městský úředník Carsten Michel, který dostal za úkol očkovací centrum v Osnabrücku postavit. A postavil.

Andrej Babiš byl považován za krále českého politického Facebooku. Jeho stránka byla jednou z nejlépe spravovaných a jeho komunikace byla velmi efektivní. Jenže pak přišla druhá vlna pandemie a premiérovu účtu začaly ubývat lajky a přibývat často i kritické komentáře. „Pro vládnoucího politika je důležité, aby mohl prezentovat dobré zprávy. Ty ale musí být věrohodné. Tvářit se, že je vše vyřešené, nepomáhá. Sklízejí ovoce, které svou nečinností a podceněním situace sami zaseli,“ myslí si konzultant Institutu politického marketingu Karel Komínek. Více o tom, co se děje s Babišovým Facebookem, v analýze Jana Tvrdoně.

Kdo dostaví Dukovany, je zatím ve hvězdách, ale Čína to nejspíš nebude. Vláda dnes připustila, že by se země draka tendru účastnit neměla. Opozice rozhodnutí přivítala, jenže ve hře jsou stále Rusové, jejichž účast opozice odmítá stejně jako v případě Číňanů.

Sobotní narozeninová oslava Petra Bendy v teplickém hotelu má delší dojezd, než by její účastníci zřejmě rádi. Policejní šéf Švejdar nařídil vnitřní kontrolu, proč policisté na party nezasáhli. Pokud by se zjistilo, že někteří muži zákona měli nařízeno koukat jinam, jednalo by se o trestný čin. Šéf krajské policie Husák už ve funkci skončil.

Krátké zprávy

Dnes si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Uplynulo 76 let od osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. V Senátu se konala tradiční vzpomínková akce, papež František varoval, aby se lidé měli na pozoru před extremismem, a slovenská prezidentka Čaputová se poklonila obětem u bratislavského památníku.

Český prezident Miloš Zeman pozvedl svíčku a za hlavní příčinu holokaustu označil závist vůči úspěšnějšímu národu nebo rase. „Vidíme ji v Evropské unii, která je striktně pro Palestinu, která je proteroristická, a vidíme ji v Íránu, který hovoří o vyhlazení Izraele z mapy,“ uvedl prezident. Holokaust zároveň označil za největší zločin lidských dějin.

Poručíme větru, viru! Moskevský starosta zrušil některá opatření proti koronaviru. Epidemie v ruském hlavním městě ustupuje, proto přestal platit noční zákaz provozu pro bary a restaurace. A firmy nemusejí posílat pracovníky na „houmfís“.