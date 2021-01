Komentář Jiřího Nantla: Dopady dosud trvající pandemie a mimořádných omezení na vzdělávání se ukážou až za nějakou dobu, dost možná v horizontu desetiletí. Již nyní však můžeme odhadnout, že budou závažné a rozsáhlé. V tuto chvíli však není veřejně známý žádný ucelený vládní plán, byť třeba jen v hrubých obrysech, jak k řešení těchto dopadů přistupovat. Zkusme tedy shrnout několik námětů, co by se dalo udělat.

Pandemie jim osekala výuku, vzdělání mnoha z nich tím utrpí. Co pro ně můžeme udělat?

Jsme ve druhém roce, do něhož pandemie zasahuje, a brzy vstoupíme do třetího školního pololetí, ve kterém je jí výuka podstatným způsobem poznamenána. V zemi, kde už tak dlouhodobě existují významné rozdíly v šancích na získání kvalitního vzdělání – rozdíly podmíněné rodinným zázemím, ale v řadě případů i geografickými podmínkami nebo jinými faktory –, to vyžaduje promyšlenou a aktivní reakci státu.

Dosavadní doba redukované výuky představuje velkou část životů nejmladší školní generace. Současně však tyto mladší děti mají nejvíce času, aby vše dohnaly. Stát by měl investovat do možností neformálního vzdělávání – ať již formou vzdělávacích aktivit o prázdninách, nebo během školního roku – a podpory dostupného doučování.

Do nich by bylo možné formou praxe zapojit studenty vysokoškolských oborů připravujících budoucí učitele. Stát by k tomu