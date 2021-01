Navalného už zná každý, mluví o něm i řidiči taxíků, říká ruský novinář a popisuje zatýkání na demonstraci

V sobotu jsi byl během protestů v Moskvě zadržený. Proč?

To vlastně vůbec nevím. Můj případ není jako tisíce dalších. Jen jsem stál na ulici, nic nedělal a čuměl do mobilu. Přišli ke mně dva policisté, zkroutili mi ruce za záda a odvedli mě do antonu. Podle zákona by mi měli sdělit nejen svá jména, ale i proč mě zatýkají. To se však nestalo. Postavili mě k autu, křičeli na mě, ať dám ruce a nohy od sebe, aby mě mohli prohledat.

Co se stalo pak?

Zavřeli mě do antonu, kde už byla spousta dalších lidí zadržených při protestech. Bylo nás tam 26 nebo 27. Šest lidí muselo stát, což zákon taky zakazuje. Byli jsme tam nacpaní jako sardinky. Ale to bylo jen jedno porušení zákona z přibližně stovky dalších, policie na to ten den prostě kašlala.

Nikdy ti neřekli, proč tě zatýkají?

Neřekli to nikomu. Podobně jako já na tom byly další tisíce lidí, kteří se jen nachomýtli poblíž a nechtěli ani proti ničemu protestovat. Všiml jsem si jednoho případu, kdy zatkli příslušníka tajné služby