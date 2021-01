Nesamozřejmá demokracie. Stačí chvíle nepozornosti a nebudeme mít co opečovávat

Americká veřejnost se nedávným útokem Trumpových příznivců na Kapitol otřásla v základech podobně jako při útocích z 11. září 2001. Mnozí Američané museli být zděšeni a museli se sami ptát: Co se to děje? Proč se to děje? A především, jak je to ve 21. století možné? Někteří by jistě souhlasili, že něco podobného lze očekávat v některé africké zemi či „banánové republice“, jak uvedl bývalý prezident George W. Bush, ovšem nikoliv v USA v roce 2021.

Na rozdíl od téměř dvacet let starých teroristických útoků však tentokrát