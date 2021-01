Biden Američany nesjednotí. Trump byl unikátní. Jeho nástupce nevidím, říká americký historik

Historik a novinář Rick Perlstein platí za předního odborníka na to, jak se konzervativci v druhé polovině dvacátého stali dominantní silou v americké politice. Mluvili jsme spolu o možných dalších cestách Republikánské strany, jak se ponaučit z Richarda Nixona a že jednota se v politice může zneužívat.

Tento týden americká Sněmovna reprezentantů předala Senátu obžalobu bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který si na začátku tohoto roku připsal historický druhý impeachment. Je nějaká šance, že se demokratům podaří přesvědčit část republikánských senátorů a žaloba projde?

Myslím, že předtím existoval záblesk naděje, ta ale mizí. Republikáni začínají být semknutí kolem své stranické linie. Tvrdí, že impeachment prezidenta po tom, co odejde z úřadu, je nelegitimní. Což není asi úplně pravda.

Proč Republikánská strana stále drží s Trumpem? Proč se nenajde devět nebo deset senátorů, kteří by hlasovali pro jeho odsouzení?

To je velmi složitá otázka. Anne Applebaumová psala o tom, proč kolaborují s autoritářskými režimy. Někteří lidé to dělají kvůli moci, jiní upřímně sympatizují s bělošskou nadřazeností, další mají pocit, že mohou zmírnit škody působením zevnitř.

Dále je tu samozřejmě otázka dynamiky americké politiky. Spojené státy mají systém dvou stran. Není sice explicitně zakotven v ústavě, prakticky se ale jedná o kvaziústavní nastavení. Demokraty i republikány může jen těžko ohrozit nějaká třetí síla.

Když máte dvě strany, neodehrává se ta pravá soutěž v samotných volbách. Způsob, jakým mají mezi sebou rozdělené jednotlivé okrsky, se mění málo. Ta pravá soutěž se odehrává v primárkách. V nich ale hlasují velmi motivovaní voliči, kteří mají tendenci tlačit Republikánskou stranu doprava.

Pro politiky je pak velmi těžké ustoupit z vyhraněných pozic. Bojí se, že je někdo vyzve uvnitř strany z pravicovějších pozic. A to by v současné době znamenalo soutěžit s někým, kdo se ztotožňuje s Trumpovým hnutím. To je jeden aspekt.

Dalším faktorem je velmi autoritářská kultura Republikánské strany ve Washingtonu, která je centralizovaná a rigidní. Viděli jsme, jak dopadli politici jako Liz Cheneyová, dcera bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho (působil v administrativě George Bushe mladšího, pozn. red.).

Čekali bychom, že její pozice u konzervativců bude dost silná. Jenže jakmile hlasovala pro prezidentův impeachment, ohrozila své postavení ve vedení strany a může také čelit konkurenci v primárkách.

Uvědomují si tedy, že jejich voliči jsou stále s bývalým prezidentem Trumpem.

Sázejí na to. Nakolik se jejich předpověď splní, se ještě uvidí. Dost to záleží na tom,