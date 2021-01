Vláda kývla na vyřazení Číny z Dukovan. Na Rosatomu trvá, opozici ale nepřesvědčila

Schůzka premiéra s opozicí ohledně tendru na výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany přinesla posun – ne ale ve stanovisku opozičních stran. Ty nadále odmítají účast ruských a čínských firem ve strategickém projektu. Vláda připustila, že by z něj mohla vypustit Čínu. Po jednání to prohlásil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Na účasti ruské státní společnosti Rosatom ale vláda i nadále trvá.

Sblížení v otázce čínské účasti, ale přetrvávající rozdílnost postojů k té ruské. Tak skončila schůzka premiéra Andeje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka s opozicí. Havlíček po ní překvapivě oznámil, že vláda nepočítá s oslovením čínského koncernu CGN, který patří mezi zájemce o účast v tendru na dostavbu Dukovan.

„V zásadě se všichni shodneme, že Čína je nepředstavitelným potenciálním dodavatelem v rámci tendru. Tam posun je,“ řekl ministr po schůzce novinářům. Shodu potvrdili i její účastníci z řad opozice. „Co bych snad mohl označit za jednoznačně pozitivní, je to, že premiér Babiš víceméně jasně řekl, že by neměly být osloveny firmy z Číny,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ale konec úvah o účasti Číny označila za pouhý kosmetický ústupek. „To, že je tam jakýsi ústupek od Číny, je drobná věc, protože Čína nebyla zmiňována panem vicepremiérem jako jeden z vážných uchazečů o tuto zakázku. To klíčové je účast Ruska. Ta bohužel vyloučena nebyla a to je pro mě velké zklamání z této schůzky,“ řekla Pekarová Adamová.

Klíčový spor o účast ruského státního koncernu Rosatom tak přetrvává. „Politická garnitura je rozdělená v tom, že určitá část politických stran by chtěla vyřadit i Rusko, určitá část by tam Rusko v nějaké pozici chtěla nechat, aby se zajistila kompetitivnost toho tendru a dobrá finální cena,“ řekl Havlíček.

Obě opoziční koalice ale odmítají Rusko stejně jako Čínu. „Dodavatele z Číny vyloučíme a dodavatele z Ruska tam necháme? To neodpovídá logice, co se týká závěrů bezpečnostních složek. Premiér uplatňuje dvojí přístup. Pokud beru vážně bezpečnostní argumenty na jeden stát, měl bych je vztáhnout i na druhý stát, kde je upozorňováno úplně stejně,“ prohlásil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Opozice přitom odmítá účast Ruska v jakékoliv formě. Zastánci účasti Rosatomu se námitky proti němu pokoušeli změkčit úvahami o jeho zapojení do konsorcia firem, v němž by byla lídrem a smluvním partnerem ČEZ západní firma.

„Pro nás je nepřijatelné, aby bylo osloveno Rusko a Čína, a to nejen jako samostatní dodavatelé, ale i v rámci konsorcií a jako subdodavatelé klíčových komponent této zakázky,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Lídři všech pěti opozičních stran přitom potvrdili, že pokud současná vláda tendr spustí a Rusko do něj pozve, oni ho dodatečně vyřadí, pokud se po volbách ujmou vlády. Pouze předseda Pirátů Ivan Bartoš to podmínil tím, že by takový krok nevystavil Česko riziku arbitráže. Na toto riziko přitom opozice hlasitě upozorňuje. „Pokud by se tím neriskovala žádná arbitráž vůči státu, tak bychom tyto dva subjekty vyřadili,“ řekl Bartoš.

„My ten názor nezměníme, vnímáme to jako bezpečnostní riziko, ale samozřejmě s tou obavou, jaké to může mít finální důsledky pro Českou republiku, pokud ti uchazeči nebudou vyřazeni hned na začátku. To rozhodně není malé riziko,“ prohlásil předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Rozhodnutí Rosatom případně vyřadit potvrdili také předsedové a předsedkyně stran konzervativní opoziční trojkoalice Spolu. „Takového uchazeče vyloučíme,“ odpověděl Petr Fiala. „Jednoznačně ano, přistoupili bychom k vyloučení takového uchazeče,“ souhlasí Marian Jurečka. Stejné stanovisko potvrdila také šéfka TOP 09.

Posunutý harmonogram

Opozice také kritizovala vládu za nedostatečnou připravenost a nejasnosti ohledně financování projektu. Premiér Andrej Babiš ráno před schůzkou s předsedy opozičních stran jednal v rámci tripartity s odbory a podnikatelskými svazy. Jak odboráři, tak i podnikatelé tlačí na co nejrychlejší vypsání tendru otevřeného všem zájemcům.

Podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše je firma, která tendr pro stát připravuje, připravená na všechny varianty pozvání uchazečů, vše je pouze na vládě. Dodal nicméně, že už nyní je jasné, že harmonogram tendru musí být posunutý. „Už z titulu odložení zahájení výběrového řízení z prosince minulého roku,“ doplnil Beneš pro Deník N.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na jednání podle opozice připustil možnost, že výstavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany nakonec plně financoval stát. Deníku N to řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Původně měl podíl státu na financování činit 70 procent, zbytek měl zajistit ČEZ.