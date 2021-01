Ve skupině 80+ je proočkováno první dávkou jen něco přes deset procent, druhou skoro nikdo

Ministerstvo zdravotnictví začalo zveřejňovat údaje o postupu očkování proti covidu. Asi nejpřekvapivější je, jak malý podíl mezi očkovanými tvoří senioři nad osmdesát let, tedy skupina, která má být chráněna přednostně.

Očkování momentálně postupuje rychlostí asi 70 000 dávek za týden, což je samozřejmě málo, dospělé obyvatelstvo ČR bychom tímto tempem proočkovali za pět let. Takový propočet je ovšem nesmyslný, hlavním limitujícím faktorem jsou zatím dodávky vakcíny, což se v dohledné době změní – pomineme-li katastrofické scénáře. Když se budeme držet toho, co je pravděpodobné, pak se úzké místo někdy začátkem jara přesune do logistiky vakcíny a organizace očkování.

Podle nejnovějších dostupných dat bylo v Česku využito přes 207 000 dávek