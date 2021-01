„Hezká holka s teploměrem, která se nechá plácnout po zadku.“ Vnímají nás jako za socialismu, míní sestra pumpařka

„Explodovalo to. Vidíme dopady dlouhodobého nedostatku sester, ten kotel byl těsně před explozí minimálně pět šest let. Nedostatek se projevuje i u nás v pražské fakultní nemocnici, jak to pak musí vypadat v Náchodě nebo v Chebu?“ komentuje sérii článků Deníku N zdravotní sestra a pedagožka Martina Jurigová.

„V plné síle se mimo jiné ukázal dlouhodobý problém ve vzdělávání, financování a v otázkách prestiže povolání zdravotní sestra,“ říká pedagožka z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a dlouholetá specialistka na intenzivní péči na ARO, která má za sebou pět misí s Lékaři bez hranic a nyní pracuje na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady jako sestra pro klinickou perfuziologii.

„Jsem pumpařka, což je dost specializovaný obor. V celé republice je nás asi sto, v naší nemocnici pět. Pokud kdekoliv v nemocnici potřebuje pacient napojit na ECMO, jednu z forem mimotělního oběhu, který supluje funkci plic nebo i srdce, volají nás.“

ECMO se používá také pro covidové pacienty při těžkém zápalu plic, kdy už ani ventilátor podporu nezvládá. „Krev se prožene přes ECMO, kde se okysličí, plíce tak mají třeba týden, dva nebo i měsíc na to, aby si odpočinuly, zregenerovaly a zase byly schopné dýchat tak, jak mají. Od října nám na covidovém ARO prakticky běží neustále jedno až dvě ECMO, což je naprosto bezprecedentní situace.“

Jak vypadá současná situace u vás na Královských Vinohradech?

Vzhledem k zastavení odložitelných operací v naší nemocnici zatím kapacity stačí, na rozdíl od některých menších regionálních nemocnic. Lůžka určitě, ale taky narážíme na personální problém. Kvůli nedostatku kvalifikovaných sester jsme i za normálního provozu měli na ARO v posledních letech uzavřená dvě lůžka z deseti, teď do toho padl tenhle průšvih, který problém umocnil.

Ve fakultní nemocnici ale máte výhodu, že můžete využít studenty, ne?

Samozřejmě. Díky těmto mladým lidem to zvládáme, ale je to pro ně obrovský záhul, stejně jako pro sestry, které k nám přišly z JIP. My z ARO se za ta léta už umíme vyrovnávat s tím, že se část našich pacientů bohužel domů nevrátí ani v „normálních“ dobách. Pro všechny nováčky to musí být nesmírně stresující.

Směny jsou tedy obsazené, jenže lidmi, kteří jsou sice šikovní a snaží se, ale nemají dostatek zkušeností. Když pak vedoucí směny přebírá zodpovědnost v sestavě doplněné studenty a sestrami z jiných oddělení, dobře ví, že hrozí mnohem větší chybovost. Málokdo si uvědomuje, že i když jsou co do počtu komplet, když za těmi čísly nejsou zkušení zdravotníci, kvalita jde při vší snaze a nasazení dolů.

Sestry z JIP přece s přístroji pracovat umí.

S ventilátory ano, ale ne v takové intenzitě. Navíc spousta pacientů, kteří se dostali na ARO, je velmi nestabilních, hlavně ventilačně. Tam, kde ventilátor nestačí, se pacient otáčí do pronační polohy, na břicho. Pokud to nepomůže, dává se na ECMO.

Pokud ani to nestačí, pacient se i s přístrojem opět otáčí do polohy na břiše, což kvůli všem hadičkám a hlavně jedné tlusté hadici v krku nebo v třísle, kterou protéká i pět litrů krve za minutu, vyžaduje dost velkou souhru v týmu – celková péče o takového pacienta může pro nezkušenou sestru představovat obrovský stres.

Když tuhle hadici, kterou se vrací krev zpátky do těla, vytáhnete a rychle nezareagujete, pacient ztratí za minutu pět litrů krve, což znamená vykrvácení a