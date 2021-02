„Ať zkrachují.“ Prezident si za epidemie upevnil politickou moc, zájem o obavy lidí nejevil

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová minulý týden oznámila, že se po dohodě s řetězci jako Lidl nebo Tesco podařilo zajistit 425 tisíc jídel pro lidi nejvíce ohrožené nedostatkem potravin, včetně samoživitelek, bezdomovců či důchodců. Jindy vyrazila debatovat o psychických problémech, které trápí občany – a prostě tím dala najevo: ano, považuji to za důležité.

Český prezident Miloš Zeman mluvil o jídle také, ale v poněkud jiném gardu: a sice že byl k narozeninám obdarován tlačenkou od ministra zemědělství Miroslava Tomana. Když byl při rozhovorech v médiích tázán na problémy obyvatel, reagoval uhýbavě a ty, kteří přijdou o živobytí, označil za neschopné.

Zatímco slovenská prezidentka akcentuje pochopení pro lidi v nouzi a pomoc zranitelným, její český protějšek – ač má podobnou ústavní roli a pozici – sází na silné výroky, izolaci od obyvatel a zákulisní jednání.

Prezident Zeman a pandemie (1. 2. 2020 – 22. 2. 2021): 96 přijatých návštěv (především politiků)

přijatých návštěv (především politiků) 50 telegramů či dopisů (blahopřání, kondolencí apod.), hlavně politikům

telegramů či dopisů (blahopřání, kondolencí apod.), hlavně politikům 12 rozhovorů pro Blesk, Primu, Frekvenci 1 a Český rozhlas

rozhovorů pro Blesk, Primu, Frekvenci 1 a Český rozhlas 10 schůzek „expertního týmu“

schůzek „expertního týmu“ 3 projevy ke covidu

projevy ke covidu 0 setkání s občany (1. 2. 2020 – 22. 2. 2021):

Do jaké míry se prezidentův přístup projevuje ve zvládání krize, je obtížné vyčíslit. Slovensko podle dostupných dat zaznamenalo loni o 10,2 % vyšší úmrtnost, než je běžný průměr, Češi jsou na tom hůře (nárůst o 16,3 % oproti průměru, tedy o 18 tisíc lidí – pro názornost jsou to například celé Louny, Hranice nebo Kadaň). Ale i naše dvě země, jinak velmi podobné, mají řadu rozdílů, které to ovlivňují (a v každé zemi koná vláda jinak).

Epidemie má navíc v různých zemích rozličnou dynamiku, čím delší dobu budeme moci porovnávat, tím více o reakcích států vypoví. (Problémem samozřejmě není být o pár příček za Slovenskem, ale to, že za poslední tři měsíce je úmrtnost v Česku 60 % nad průměrem, nejde dolů a sil ve zdravotnictví ubývá.)

Zhaslý maják naděje

Hlava státu ale nepochybně zemi ovlivňuje. Spoluutváří její stav v době před krizí (Čaputová jen krátce, od června 2019, Zeman téměř osm let, od března 2013) – a unikátní postavení má i v jejím průběhu.

„V jejím zvládání je jeho úloha z principu menší než úloha vlády, zato ale může být hodně aktivní v šíření naděje směrem k občanům, ve stmelování a mobilizaci společnosti,“ říká politoložka a odbornice na politickou komunikaci a marketing Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci.

Karel Komínek z Institutu politického marketingu dodává, že prezidenta sice lidé přímo volí jako politického představitele, v českém politickém systému je ale hlavně důležitým symbolem. „A právě v krizi často lidé potřebují více symboly, majáky naděje a pozitivní příběhy. To vše mohl dodávat právě prezident, zatímco reálné řešení situace mohl nechat na vládě. Bohužel prezident zůstal velmi pasivní, až mi to přijde zvláštní,“ řekl Komínek Deníku N.

Epidemie zasáhla Česko ve chvíli, kdy měl Miloš Zeman ve Strakově akademii premiéra, kterého si přál. Byl to pragmatik Zeman, kdo v minulosti pragmatikovi Babišovi odstranil z cesty možné politické rivaly – jak v podobě vládní většiny Miroslavy Němcové v roce 2013 (místo níž udržel premiérem proti vůli parlamentu Jiřího Rusnoka), tak v podobě ČSSD Bohuslava Sobotky, na jejímž oslabování cíleně pracoval.

Závislost premiérské pozice Andreje Babiše na prezidentem zprostředkované toleranční dohodě s komunisty dala Zemanovi nad vládou moc, kterou jeho předchůdci na Hradě nikdy neměli.

Role Hradu se projevila například v oblasti strategické komunikace. Plán, jak státu dát schopnost (experty, postupy, zdroje, koordinovaná pracoviště apod.) dosahovat efektivní komunikací velkých, strategických cílů, sice před časem vypracovalo ministerstvo vnitra, když šlo ale o jeho praktické zavedení, Hrad jej podle zdrojů Deníku N tajně, ale o to urputněji