Šestou dávku z ampulky vakcíny musí Česko zaplatit. Navíc ne vždy se ji podaří natáhnout

Na přelomu roku premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že Česko je první zemí EU, která povolila používání šesté dávky z jedné ampulky vakcíny Comirnaty. Neměl sice pravdu, (první zemí byla Itálie, která to povolila o den dříve), nicméně především zdůrazňoval, jak se počet dávek pro Česko zvýší o 1,6 milionu – z plánovaných osmi na 9,6.

Znamenalo by to, že místo 300 mil. vakcín od Pfizeru by EU měla přístup až k 360 mio dávek. Pro ČR by to znamenalo navýšit počet 8 mio dávek o cca 1,6 mio. Doufám, že to bude předsedkyně EK urychleně řešit.

