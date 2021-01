Tak tohle se může stát jenom… kdekoliv na světě

Glosa českého programátora ze Silicon Valley: Toto není snaha obhajovat postupy a rozhodnutí české vlády. Ta dělá jednu chybu za druhou a je to vidět na počtech úmrtí i délce lockdownů. Čím více lidí si ale myslí, že se to děje jen u nás, tím horší to bude. Čím horší to bude, tím víc lidí si to bude myslet.