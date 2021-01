Opozice si může díky Čechům v zahraničí sáhnout na další mandát. Hlasy z ciziny spadnou do Ústeckého kraje

Čechů volících v letošních sněmovních volbách ze zahraničí jako již tradičně nebude moc. Vláda totiž nesplnila svůj závazek z programového prohlášení, že prosadí možnost korespondenční volby. V zahraničí tak budou lidé moci volit pouze na zvláštních místech, typicky na ambasádách.

V posledních dvou volbách v letech 2013 a 2017 odvolilo v cizině deset a půl tisíce voličů, počet srovnatelný s množstvím obyvatel města Litomyšl. Z celkového počtu odevzdaných hlasů jde pouze o malý zlomek. V posledních sněmovních volbách před čtyřmi lety totiž celkem odvolilo přes pět milionů občanů.

I tak ale může oněch zhruba deset tisíc hlasů volby ovlivnit. Český volební systém totiž hlasy na poslanecká křesla převádí ve 14 volebních obvodech. Pokud chcete do Sněmovny, musíte celostátně získat alespoň pět procent hlasů. Počet mandátů se ale rozděluje v jednotlivých krajích podle toho, jak dobře si uskupení vede v konkrétním regionu.

V letošních volbách se budou zahraniční hlasy započítávat do Ústeckého kraje. Rozhodl o tom los Státní volební komise. Ústecko je co do počtu rozdělovaných mandátů středně velký region, minule jich bylo třináct. Navíc v tomto kraji volby provází nižší zájem voličů, hlasy ze zahraničí tak zde mohou výsledek skutečně ovlivnit. Byť větší význam má společný postup opozice.

„Je potřeba si uvědomit, že hlasy ze zahraničí budou v Ústeckém kraji tvořit