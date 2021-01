Covid převálcoval naši rodinu, vyhnul se jenom vnučce, říká poslanec SPD

Koronavirus tvrdě zasáhl rodinu poslance Zdeňka Podala (SPD). Podle něj je před virem potřeba důsledně chránil všechny, nejen rizikové skupiny – což však prosazuje lídr hnutí Tomio Okamura. „V tuhle chvíli bychom měli udělat všechno pro to, abychom to zastavili. Zastavit to můžeme jenom vakcinací, tak nějakou sežeňme a očkujme,“ říká.