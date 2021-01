V Česku roste nová síť jen pro zvané. Clubhouse sází na hlas, pravidla a exkluzivitu

Vlivné osobnosti sociálních sítí se začaly shlukovat v exkluzivním klubu. Musíte mít pozvánku, telefon či tablet od Apple a ideálně i co říct. To poslední však není podmínkou. Z USA k nám přišla aplikace Clubhouse, která přenáší plné konferenční sály do telefonu. Její funkce tak zaujaly, že už je chtějí okopírovat velké firmy.