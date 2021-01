Gretzky slaví šedesátiny. Byli lepší střelci, ale nikdo neuměl nahrát jako on, vzpomíná Hašek

V jedenácti letech nastřílel v žákovské soutěži během jedné sezony 378 branek, v novinách se objevoval častěji než řada tehdejších hráčů NHL. Talent, jaký dřímá v drobném blonďákovi z kanadského města Brantford, nešlo utajit. Wayne Gretzky byl v hokejovém světě známý už jako dítě.

Dokonce i v socialistickém Československu. „U nás nebylo tolik zpráv, ale i tady se o něm psalo jako o zlatém dítěti,“ vzpomíná o čtyři roky mladší Dominik Hašek na první setkání na dálku s dnes tak známým hokejovým jménem.

Představy o šikovném útočníkovi se pardubickému rodákovi zhmotnily na sklonku roku 1981, při reprezentačním zájezdu na turnaj do Kanady. „Tehdy nastřílel proti Philadelphii pět gólů, poslední byl do prázdné branky. Zrovna jsme bydleli u jedné z kanadských rodin, kde jsme to viděli ze záznamu. V televizi to ukazovali pořád dokola. Tady jsem ho začal vnímat jako obrovskou hvězdu,“ vybavuje si Hašek.

Tehdy byl svědkem historického momentu. Závěrečnou trefou totiž Gretzky dosáhl v oné sezoně 1981/82 na metu padesáti branek, k nimž potřeboval pouhých 39 utkání. Počin, jakému se nikdo jiný v historii NHL ani nepřiblížil.

„Měl šestý smysl“

Je ale skutečně nejlepší? Souboje kanadských profesionálů s evropskými zeměmi byly tehdy vzácné, těžko se na dálku srovnávaly kvality