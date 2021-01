Matka se nemá snažit být ideální, stačí, aby byla dost dobrá, říká psychoanalytik

Když dítě přichází na svět, je to fyzicky i psychicky namáhavá situace pro matku i pro dítě. „Těch emočních výzev je od počátku velmi mnoho a my se s tím pak setkáváme v terapiích,“ říká psychoanalytik Martin Babík. Laik může mít dojem, že psychoanalýza vždy za vším hledá matku, ale jak upozorňuje Babík, paralela mezi těžkými psychickými stavy a raným dětstvím je již dnes všeobecně akceptovaná nejen v psychoanalýze.

Jednou z oblastí, kterými se v práci zabýváte, je právě vztah matky a dítěte. Proč bývá často tak komplikovaný? Proč si v dospělosti někdy neumíme projevit vzájemně s rodiči lásku, i když se máme rádi?

Láska a blízkost je pro lidi nejzranitelnější místo. Deborah Anna Leipnitzová napsala knihu Schopenhauerovi dikobrazi, v níž píše, že čím větší blízkost s někým prožíváme, tím spíš máme tendenci chovat se k sobě navzájem tak, jako kdyby se k sobě v zimě tulili dikobrazi. Protože s blízkostí může vznikat také větší třecí plocha, tudíž i rozličná nedorozumění a jiné emoční projevy než je láska, jimiž jsou hněv a nenávist.

Ta myšlenka je však možná ještě hlubší a komplikovanější. Všichni se narodíme do nějakého prostředí a základem psychoanalýzy je také myšlenka, že dítě se nenarodí jako tabula rasa, protože má také potřeby, které jsou vrozené, a záleží na tom, jak se v daném prostředí naplňují.

Vezměme si dítě, které se narodí do tohoto světa a najednou mu do percepčního vnímání přichází světlo, teplo, chlad – je bombardováno kvantem podnětů, které jdou rovnou do vědomí. První osoba, která je pro dítě nejpodstatnější, je matka a – symbolicky řečeno – matčin prs, který vytváří u dítěte konejšivý pocit, pocit příjemnosti, sytosti a bezpečí. Dítě potřebuje emoční kapacitu matky na to, aby mentálně ustálo nárazy vnějších ataků, které přichází z externí reality.

Abychom to lépe pochopili, podívejme se na proces, jakým děti mentálně zpracovávají traumatické události nebo pracují s emocemi, které zatím nedovedou zpracovat samy. Dítě začne brečet a vyšle tuto emoci k matce, která ji nasaje a emočně zjišťuje, jakým způsobem dítě přesně trpí – může mít hlad, může mít plnou plínu nebo opruzený zadeček. Nebo může něco chtít jen z principu, protože prostě chce. Máma vytvoří emoční zázemí pro to, aby mohlo dítě dojít k naplnění této své potřeby, obvykle mu ji také nějak pojmenuje a tímto způsobem vnáší dítě do symbolického světa jazyka.

Jak už jsem řekl, velký vliv sehrává také samo prostředí, do nějž se dítě narodí. Když se přeneseme dvě generace vzad, matky, které vychovávaly své děti během války, jim mohly poskytnout jiné emoční bezpečí, než je tomu dnes. A za socialismu to bylo zase jinak.

A co v případě, kdy tam ta matka vůbec nebyla?

Můžeme si vytvořit také náhradní vztah a identifikovat se s jinou osobou, která nám reprezentuje matku. Nebo si ji vysníme. Máme různé způsoby k tomu, abychom si ten emoční vztah vytvořili.

Každý má svou matku jinak emočně vybavenou, například každá máma zvedne dítě z postýlky jiným způsobem, některé s dítětem v prvních měsících spí a tím snižují počáteční frustraci dítěte, které se budí do samoty a neznámého světa. To vše se potom u nás v dospělosti projevuje tím, jakým způsobem jsme schopni věci emočně zvládat.

Můžeme mít emočně nevyzrálou matku, která není schopná emoční blízkosti a vytváří tím kumulativní trauma – to je další příklad prostředí, které ovlivňuje dítě. Může ho to ovlivnit až do té míry, že poté