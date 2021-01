Smrt trvá trochu déle, není to jako lusknutí a „jsi mrtvej“, říká herečka Haváčová, která pomáhá na covidovém oddělení

Když se na podzim zavřela divadla kvůli pandemii, vyrazila třicetiletá herečka Sarah Haváčová na poutní cestu do portugalské Fátimy. Po návratu nastoupila do Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. V rozhovoru pro Deník N popisuje, co zažívala na své pouti a proč skončila až u boromejek. Práci ošetřovatelky ale nebere jako své nové poslání. Chce se vrátit k herectví.