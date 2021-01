AstraZeneca sníží dočasně dodávky do EU, Česka by se to podle ministerstva v únoru zřejmě dotknout nemělo

Vakcín od společnosti AstraZeneca (AZ) bude zpočátku méně, než se předpokládalo. Přípravku, který by měl být v EU podmínečně schválen už tento týden, začne farmaceutická firma v prvním čtvrtletí dodávat méně. Česko podle harmonogramu ministerstva zdravotnictví (MZ) očekává už v únoru 200 000 dávek, mluvčí ministerstva Deníku N ale napsala, že podle zatím nepotvrzených informací by únorové dodávky měly být i nadále podle plánu.

Česko objednalo celkem tři miliony dávek vakcíny od společnosti AstraZeneca za 152 milionů korun. Výhodou tohoto přípravku, který funguje na bázi šimpanzího adenoviru, je jeho jednodušší skladování. Na rozdíl od dosud schválených a v EU včetně ČR už i používaných vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna stačí výrobku AstraZeneca chladničková teplota (Pfizer/BioNTech potřebuje -70 °C, Moderna zhruba -20 °C).

Babiš: tlačíme na Komisi

Vakcínou od firmy AstraZeneca, kterou britská farmaceutická společnost vyvinula spolu s vědci z Oxfordské univerzity, se už očkuje ve Velké Británii. Tento týden by měla vakcínu podmínečně doporučit pro použití na unijním trhu Evropská léková agentura (EMA), což pak potvrdí svou formální autorizací Evropská komise.

Někteří unijní lídři včetně premiéra Andreje Babiše minulý týden mluvili o tom, že „tlačili“ na Evropskou komisi (EK), aby schválení urychlila. (Evropská komise ale schválení urychlit nemůže, musí vyčkat na doporučení EMA, která se řídí podmínkami schvalovacího procesu.)

„Vakcíny teď není dost, včera na Evropské radě jsme to řešili a tlačili na Komisi, aby schválila AstraZeneku,“ napsal Babiš na svém Twitteru.

„Vakcíny teď není dost, včera na Evropské radě jsme to řešili a tlačili na Komisi, aby schválila @AstraZeneca. My se dál připravujeme a já jsem rád, že se ve FN Královské Vinohrady otevřelo další velkokapacitní očkovací centrum. Denní kapacita je tu až 1440 lidí za 12 hodin. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 22, 2021

Jen den po videosummitu Evropské rady ale společnost AstraZeneca oznámila, že v prvním čtvrtletí sníží dodávky vakcín do celé EU, konkrétně kvůli „snížené produkci ve výrobním závodě v rámci evropského dodavatelského řetězce“.

Místo 80 milionů by do konce března mělo do EU přijít jen 31 milionů dávek.

Podle smlouvy, kterou jménem členských států se společností uzavřela Evropská komise, přitom měla AstraZeneca vyrobit dostatečné množství vakcín ještě před schválením v EU, aby pak ihned mohly začít do členských států proudit první dodávky.

Únorové dodávky budou podle plánu. Nově naočkovaných ale v ČR ubude

Česká republika podle harmonogramu dodávek na stránkách ministerstva zdravotnictví počítá na únor se 200 000 a na březen s 400 000 dávkami od AstraZeneky.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová Deníku N na dotaz, zda v únoru bude počet dodávek vakcín do ČR snížen a případně o kolik, odpověděla: „Únorové dodávky by měly být dle plánu. Stále se však jedná o nepotvrzené informace.“

Pokud by do Česka v únoru dorazilo nakonec méně než 200 000 dávek vakcíny od AstraZeneky, ještě více se sníží počet nově naočkovaných lidí v celém měsíci.

Už teď přitom harmonogram ministerstva zdravotnictví počítá jen s 271 600 nově naočkovanými oproti 346 625 v lednu – většina nových dodávek Pfizeru/BioNTechu by totiž měla podle harmonogramu pokrýt druhou dávku už naočkovaných.

Bez AstraZeneky by nově naočkovaných bylo zřejmě jen zhruba 71 000.

Podle zdroje Deníku N z blízkosti jednání se nyní o dodávkách a požadavcích jednotlivých států jedná v rámci tzv. řídící skupiny při Evropské komisi, ve které jsou zástupci jednotlivých členských států a zástupci Komise. To potvrdila i EK, jejíž předsedkyně Ursula von der Leyenová si hned ráno telefonovala se šéfem společnosti AstraZeneca Pascalem Soriotem.

Připomněla mu podle mluvčího Komise Erica Mamera smlouvu z konce srpna 2020 o předběžném nákupu (smlouva ale není veřejná), ve které je mimo jiné i závazek AstraZeneky, že připraví dostatek dávek už před datem schválení v EU.

Na dotazy novinářů, zda to Komise bude řešit i v právní rovině, mluvčí pouze řekl, že „nyní je třeba situaci rychle řešit“. Žaloby kvůli zpoždění a nedodržení smlouvy by navíc musely být podány zřejmě ze strany členských států. Celou smlouvu by ale mohla vypovědět Komise.

„(Ursula von der Leyenová) dala (šéfovi AZ) jasně najevo, že očekává, že AstraZeneca dodrží smluvní ujednání předpokládaná v dohodě o předběžném nákupu,“ řekl Mamer. Také mu prý připomněla, že EU už investovala významnou sumu peněz. Tím si měla zajistit, že dodávky budou připravené včas a podle plánu. Podle zdroje webu Politico se jednalo o částku v řádu několika set milionů eur, které měly EU „zarezervovat“ dostatek vakcín včas – což se zřejmě nestalo.

Vakcíny prodané jinam?

Zmíněný zdroj Deníku N, blízký jednání, řekl, že některé členské státy nyní řeší, zda není důvodem třeba i to, že AstraZeneca připravené dodávky dodala jiným státům, např. na britský trh. V průběhu příštích hodin by podle tohoto zdroje také mělo být jasnější, kolik dávek by v příštích dvou měsících jednotlivé členské státy měly dostat.

Rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober už řekl, že Rakousko očekává v únoru dohromady 343 547 dávek vakcíny od AstraZeneky s tím, že první dodávky by měly do Rakouska dorazit už 7. února.

Rakousko přitom v prvním čtvrtletí, tedy v únoru a březnu, očekávalo dohromady dva miliony dávek, teď by to mělo být podle Anschobera dohromady zhruba 514 000. To by mohlo znamenat, že i do Česka dorazí první dodávka od AstraZeneky 7. února, protože EK se snaží dodávky synchronizovat. Podle agentury Reuters ale začnou dodávky do EU plynout 15. února.

Společnost AstraZeneca ve svém prohlášení o snížení objemu dodávek napsala, že zahájení distribuce by odloženo být nemělo.

Vakcíny od Pfizeru/BioNTechu začnou chodit v plné výši opět příští týden

Vakcíny se v EU distribuují podle klíče „pro rata“, tedy podle populace, a nikoliv podle toho, kolik si ten který stát vakcín dohromady objednal. Jinými slovy – nejprve by měli dostat všichni procentuálně podobnou dodávku (jako je tomu i u distribuce Pfizeru/BioNTechu), teprve později by měly dostávat ty státy, které si objednaly více, dodávky navíc.

Česká republika si podle zjištění Deníku N mohla objednat, ale neobjednala, mnohem více vakcíny od řady společností včetně firmy AstraZeneca. Celá EU objednala 300 milionů vakcín od AstraZeneky s opcí dalších 100 milionů dávek. Počáteční dodávky by ale nyní mohly být sníženy až o 60 %.

Zpráva přišla navíc v okamžiku, kdy do EU už dva týdny chodí méně dodávek vakcín od společností Pfizer/BioNTech. Ty by ale podle dvou zdrojů Deníku N měly začít chodit v původním množství opět už od příštího týdne. Jeden ze zdrojů navíc potvrzuje, že chybějící dávky by měly být doplněny 15. února.