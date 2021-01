Fatoumata Diawara: africké ženy potřebují příklady, které mohou následovat

Jednou z hvězd loňského ročníku festivalu Colours of Ostrava měla být i zpěvačka Fatoumata Diawara. Ten nakonec nemohl proběhnout, ale Fatoumata by se měla zúčastnit Colours letos. Zeptali jsme se jí na kulturní rozdíly mezi Evropou a jejím rodným Mali.

Fatoumata Diawara (* 1982) je ve Francii žijící zpěvačka maliského původu. Do Evropy odešla v osmnácti letech, aby se věnovala herecké kariéře, později začala psát vlastní písničky. V nich se bohatá hudební tradice maliského regionu Wassoulou (z níž čerpá i řada dalších hvězd world music) spojuje s popem, rockem a dalšími moderními žánry.

Její debut Fatou vyšel před desíti lety, o rok později se stala jednou z hlavních tváří putovního turné Africa Express Train, jež si kladlo za cíl zviditelnit nové objevy africké hudby, přelomové pro ni bylo vystoupení na festivalu v britském Glastonbury (2013). Její aktuální album Fenfo – Something To Say vyšlo v roce 2018 a dočkalo se nominace na cenu Grammy.

Ve zpěvaččiných skladbách najdete řadu témat typických pro současnou tvorbu kontinentu: stesk po domově provázející emigraci, postavení žen, vynucené nebo dohodnuté sňatky, ženská obřízka, ale i násilné střety mezi různými kmenovými kulturami.

Jak prožíváte bezmála roční karanténou vynucenou uměleckou přestávku?

I pro mě to byla a je především velká nejistota, protože nikdo z nás neví, jak se situace bude vyvíjet dál. Tím vzaly za své nejen moje konkrétní plány, ale i způsob uvažování a plánování, na který jsem byla deset let zvyklá. Chtěla bych se proto naučit i žít, počítat s podobnou nejistotou, která se v budoucnosti kdykoli může opakovat.

Na rozdíl od jiných hudebníků jsem ale