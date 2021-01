Siri, jsem doma! Domácnost budoucnosti a já

Jsem proto zvyklá cítit se být tou nejhloupější v místnosti. Jednou z výjimek byl můj byt. Spolubydlící ani zvířata nemám, a ač jsem si to nikdy neověřovala, myslím si, že své květiny bych porazila ve většině IQ testů. Domov bylo donedávna místo, kde jsem byla, co se týče inteligence, v jednoznačné převaze. Možná hned po notebooku a mobilu. Ale to jsou pracovní nástroje, to se nepočítá. Teď je tomu konec, pořídila jsem si totiž chytrou pračku.

Internet věcí je obrovský svět bez hranic, zahrnující téměř vše od chytrých hodinek po celá města, jejich infrastrukturu, architekturu, zemědělství, lékařství, monitoring životního prostředí, zařízení používaná ve firmách a podnicích a spoustu dalších okruhů a sfér. V neposlední řadě také to, co nás od rána do večera obklopuje – chytrou domácnost.

To máte světla, větráky, klimatizaci, topení, žaluzie, audio systém, televizi, robotický vysavač, čističku vzduchu, lednici, kávovar, pračku, sušičku, troubu, ale třeba i budík, váhu a automobil. Dnes se nenajde téměř žádná věc denní potřeby, která by se nevyráběla ve verzi napojitelné na další zařízení, s jehož pomocí by šla dálkově ovládat nebo alespoň sledovat.

Jsem nejspíš oproti jiným značně pozadu, ale