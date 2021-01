Za osvobození Navalného vyšlo do ulic v celém Rusku přes sto tisíc lidí. V Moskvě došlo k tvrdým střetům

Na moskevském Cvětném bulváru je více novinářů než demonstrantů. Vůbec nejpočetnější skupinou jsou policisté. Je šest hodin večer moskevského času a většina účastníků demonstrace svolané příznivci opozičního lídra Alexeje Navalného, který je nyní ve vězení, se už rozešla. Vyjádřili to, co chtěli – nesouhlas se zatčením politika –, a aniž by se střetli s ochránci veřejného pořádku, opustili centrum metropole.

Разгон протестующих на Трубной pic.twitter.com/jMumIkxFuA — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

V Moskvě na Trubném náměstí policie rozhání zbytky protestujících. Zdroj: MNKhMedia, Twitter

Kolem druhé hodiny odpoledne se na Puškinově náměstí v Moskvě dokázalo sejít asi 40 tisíc lidí. Policisté je vytrvale upozorňovali, že akce není povolená, policie některé z nich zatýkala a odváděla do přistavených antonů. Většina z nich byla ale posléze propuštěna. K večeru mohla opustit policejní stanici i Julija Navalnaja.

Celkem bylo po celém Rusku zatčeno k dnešnímu večeru asi 1800 osob. Podle odhadů se protestních akcí zúčastnilo v několika desítkách měst a obcí 110 až 150 tisíc lidí. Řada organizátorů akcí a aktivistů byla zatčena už včera. Mnozí studenti a školáci vyli varováni, že