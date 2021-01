Nejsem blázen, abych jim sháněl vakcíny předem. Byť by to někdy bylo i správné a vysvětlitelné, říká lékař olympioniků

Mezi ty, kterým vakcína proti koronaviru výrazně usnadní život, patří i vrcholoví sportovci. Neustálé cestování s sebou nese riziko přenosu onemocnění covid-19, navíc se spekuluje, zda se vůbec sportovec bez vakcíny dostane na vrcholné akce typu mistrovství světa v hokeji, evropského šampionátu ve fotbale, nebo dokonce olympijských her.

Webový sportovní magazín Nastartu.cz přišel s informací, že bývalý předseda Lékařské komise Českého olympijského výboru a současný člen této komise Jaroslav Větvička nabízí sportovcům přednostní očkování. Ti by mohli dostat případné nevyužité vakcíny po lidech, kteří se nedostavili na očkování v předem domluveném termínu. .

Podle serveru nabízel speciální zacházení členům pražského Olympu, který spadá pod ministerstvo vnitra. „Tímto Vás žádám o seznam sportovců a trenérů, kteří by měli zájem o očkování (nebo to případně byla nutnost vzhledem k blížícím se výjezdům do zahraničí) a zároveň byli ochotni a schopni po případném telefonátu ‚sednout do auta‘ a jet se nechat naočkovat. Pochopil jsem to tak, že se jedná o Ústřední vojenskou nemocnici v Praze,“ cituje server Nastartu.cz e-mailovou korespondenci.

Mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel ale podobné praktiky ze strany vedení pražského Olympu odmítá. „Vedení ministerstva vnitra rozhodně nedalo pokyn k přednostnímu očkování sportovců. Ředitel Olympu z vlastní iniciativy na základě žádosti Českého olympijského výboru pouze zjišťoval zájem o očkování mezi sportovci. Dále také uvedl, že žádný sportovec či zaměstnanec Olympu nebyl očkován, s výjimkou dvou lékařů.“

Deník N oslovil samotného lékaře Větvičku, který působí v Centru zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, aby se k celé situaci vyjádřil.

Máte chvilku?

Budete chtít asi mluvit o nějakém přednostním očkování u sportovců?

Je to tak. Jak to víte?

Protože jsem si o sobě na internetu přečetl nehezké věci, které se mě snaží