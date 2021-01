Notes: O netradičních pohledech a odpovědnosti na horách i pornostránkách

V klasice slovenského hiphopu Akcia Jasna se zpívá: „Poď na kopec, ak si borec, poď do baru, keď nie si športovec.“ A jelikož se do žádného baru podívat zatím nelze, vyrazili někteří lidé opravdu „na kopec“. Jak to vypadá, když se do hor vydá nával nezkušených a nepřipravených lidí, zjišťoval Honza Wirnitzer. A už jenom začátek jeho textu je děsivý: „Byla sobota 16. ledna, sedm hodin večer, tma. Ti dva měli za sebou přes dva kilometry stoupání hlubokým sněhem krkonošského Obřího dolu, tenisky, tepláky i rukavice promočené a zmrzlé, z jídla a pití kus ledu. A už nemohli dál.“ Text obsahuje zároveň praktické rady, jak se do hor připravit, což není nikdy na škodu. Zejména proto, že jinde než do přírody a potravin se asi jen tak nepodíváme.

Kdo spoléhal na rychlé očkování a návrat k normálu, toho naděje se rozplynou (pokud se tak už nestalo) nejspíš už v únoru. Podle zjištění Markéty Boubínové a Ivy Bezděkové se počet nově naočkovaných příští měsíc může prakticky zastavit, protože všechny dávky se spotřebují na přeočkování lidí, kteří už dostali první dávku. Zároveň klesne počet dávek, které do Česka dorazí od výrobců. Pokud jste plánovali během pandemické uzavírky dočíst odkládané knihy nebo se naučit péct třípatrové dorty, času bude nejspíš ještě dost.

Pokud si čas rozhodnete krátit sledováním porna, dělejte to prosím odpovědně. Jak zjistili Lukáš Prchal a Jakub Zelenka, nejnavštěvovanější pornografické stránky světa provozované z Česka nedokážou uhlídat, zda obsah na nich neporušuje zákon. Dokud se situace nezmění, je tedy na uživatelích, na co se rozhodnou koukat. A zatímco snaha dopřát si potěšení je lidská, není nic lidského na tom, aby kvůli tomu museli trpět jiní.

Kdo se podívá dál než za roh vlastního domu, je Tomio Okamura. A to do poměrně překvapivé destinace. Lídr SPD se rozhodl vydat na cestu do Afghánistánu, kde chce dohodnout obchodní spolupráci, píše Honza Wirnitzer a Lukáš Prchal.

O útoku přívrženců Donalda Trumpa na americký Kapitol jste už nejspíš četli leccos. Zcela netradiční pohled ale přináší Adéla Skoupá, která o rohatých čepicích, tetováních, křesťanství a guláši toho všeho mluvila s religionistou.

Netradiční pohled, v tomto případě na architekturu, přináší i Eliška Černá. Zatímco obvykle se píše o tom, jak jsou zakázky na veřejné stavby nadceněné, tentokrát je to naopak. Návrh na dostavbu pražské Invalidovny je podle odborníků pod cenou a může to ukazovat na problém celého oboru.

Napjatou situaci v Rusku před demonstracemi proti zatčení Navalného zase popisuje Petra Procházková. Ještě předtím než se zápas ruské vlády a části občanů přesune do ulic, se totiž odehrává ve velkém na sociálních sítích.

Jestli uvažujete, co s víkendem, můžete být mezi prvními, kdo vyzkouší naši novou službu načtených textů. Jsou dostupné pro klubové předplatitele a najdete je pravidelně na adrese: denikn.cz/audio/. Pokud byste raději něco vizuálního, doporučuji opravdu detailní scan slavného obrazu Dívka s perlou od Jana Vermeera. Takhle detailně jej nikde jinde neuvidíte.