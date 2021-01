„Měl by být volný. Mír všem.“ Dvě ruské hvězdy se veřejně zastaly Navalného, což je velmi nezvyklé

Ruský hokejista Artěmij Panarin, který v současnosti působí v New York Rangers, se na sociálních sítích zastal Alexeje Navalného. Devětadvacetiletý Panarin sdílel fotografii nedávno zatčeného opozičního lídra a jeho rodiny, pod kterou napsal „Svobodu pro Navalného“.

Něco podobného není mezi ruskými sportovními hvězdami vůbec obvyklé. „Neslyšel jsem, že by někdo další ze slavných sportovců veřejně podpořil Navalného. V Rusku není tradiční, že by se aktivní sportovci do politických témat jakkoli zapojovali,“ vysvětluje pro Deník N ruský novinář Sergej Leonov z webu URA.ru.

Na druhou stranu, příspěvek hokejisty, který se do zámoří vydal až těsně před 24. narozeninami, podpořili lajkem také další ruští hokejisté Alexandr Radulov a Denis Gurjanov, kteří hráli loňské finále Stanley Cupu za Dallas. Nebo také