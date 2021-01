Nebývale ostré připomínky dorazily k návrhu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Novela zákona o ochraně veřejného zdraví podle připomínkových míst „enormně zasahuje do lidských práv“ a důvodová zpráva je napsána vágně. Návrh počítá se silnějšími pravomocemi úřadu i centrální hygienou. Ta by si od operátorů mohla vyžádat data o nakažených, což kritizuje i opozice a odborníci.

„Zásadní průlom do ochrany soukromí.“ Úřady rozcupovaly Blatného návrh, aby operátoři poskytovali data o nakažených

Ministerstvo představilo návrh v listopadu – novela počítá s tím, že by resort mohl nově omezit provoz obchodů i služeb a vznikla by také Státní hygienická služba. Právě ta by mohla mít přístup k údajům od mobilních operátorů o lidech, kteří se nakazili covidem-19. Nejen operátory tehdy takový návrh zaskočil, mimo jiné proto, že s nimi úřad o ničem nejednal. Opozice mluvila o šmírování.

Návrh měl původně dokonce výjimku z připomínkového řízení a měl být projednán v legislativní nouzi. Po silné kritice ale Blatný řekl, že novela absolvuje alespoň zkrácené připomínkové řízení. A v něm se proti ní úřady velmi silně ohradily.

Například Úřad pro ochranu osobních údajů hned v úvodu svých připomínek píše, že návrh zákona nepovažuje za „způsobilý dalšího legislativního procesu“ a je nutné ho „zásadně dopracovat“. A za „mimořádně nekvalitní“ označuje způsob, jakým