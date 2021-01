Notes: Na někoho udeřila realita, na jiné flákanec

Dnešní den je pro Českou republiku přelomový. Ale jak už tomu v poslední době bývá: když jsme v něčem první, nejlepší nebo největší, obvykle to nevěští nic dobrého. Dnes jsme byli svědky zatím největší fyzické potyčky na půdě Sněmovny, když si poslanec Volný řekl, že dávat „flákance“ svým kolegům je určitě dobrý nápad. Volný právě za mikrofonem prozrazoval kryptické historky ze sumáře osobní historie předsedajícího sněmovny Tomáše Hanzela z ČSSD.

Kryptické proto, že těsně předtím, než dořekl vysvětlení, proč se údajně Hanzelovi přezdívá na Karvinsku „Hanzel Desítka“, mu byl kvůli stylu projevu mikrofon vypnut. A tak se rozhodl promluvit do mikrofonu právě předsedajícího Hanzela. Poté uštědřil pár ran i poslancům Chvojkovi a Veselému, kteří přišli panu předsedajícímu na pomoc. Incident nakonec odsoudil i Tomio Okamura z SPD. Právě za toto hnutí se Volný do Sněmovny dostal. Nicméně momentálně Volný žádný poslanecký klub, který by ho mohl odvolat, nemá. A rezignovat nehodlá. Hrozí mu ale pokuta až ve výši jednoho poslaneckého platu.

A zatímco jsem na Googlu hledal, jestli Hanzel Desítka není nějaké pivo z minipivovaru, tvrdě na mě udeřila realita: na Karvinsku údajně koluje vtip, že si Hanzel z každé státní zakázky vzal deset procent. A jak to celé dopadlo? Sněmovna dala (s malým zpožděním kvůli poslanci Volnému) vládě zelenou ke schválení nouzového stavu až do 14. února. Nakonec je proto tato historka s pikantním posunem vlastně velmi nudná a je na čase se posunout dál.

Realita udeřila o to tvrději na ty, kteří (alespoň ve svých myšlenkách) po boku blanických rytířů a přemyslovských králů ve středu odhlasovali kvóty na české potraviny v supermarketech. Zákon je totiž ve všech směrech děravý. V tom lepším případě šitý horkou jehlou, v tom horším schválně, ale o tom už koneckonců psali včera Hana Mazancová a Jan Tvrdoň. Každopádně: těsně po schválení novely se od ní odstřihli i ti, od kterých se to nečekalo: Tomio Okamura (protože, kdo by to čekal, jídlo bude dražší) a Andrej Babiš, kterému se to sice nejspíš hodí, ale možná by narazil na odpor EU. Paradoxní situace ve svém komentáři popisuje kolega Honza Moláček.

V dnešních novinách jsme přinesli také další svědectví bizarnosti doby z pera kolegyně Mazancové. Kdo četl Harryho Pottera, jistě si vybavuje to, že se každým dílem měnil člověk na postu učitele obrany proti černé magii, často kvůli většímu či menšímu skandálu. Podobně je to i s funkcí ministra zdravotnictví během koronavirové krize. Ale to není všechno. Jako houby po dešti totiž v rámci resortu i mimo něj vznikají nejrůznější expertní a poradní skupiny: vyberou si název, nějaký cíl a poté už se nesejdou. Právě proto proti nim slíbil ministr Blatný (tento Notes je psán 21. 1. 2021, pozn. red.) zakročit. Když jsme však zjišťovali, jak to dopadlo, setkali jsme se opět s kryptickými odpověďmi.

A jak si na tom v boji s koronavirem vedeme? V celkovém počtu covidových úmrtí na milion obyvatel nás mezi srovnatelnými zeměmi předčí jen Belgie a Itálie. V počtu hospitalizací na JIP nás nepředčí nikdo. Smutnou analýzu přinesl Petr Koubský. A jak dnes oznámil ministr obrany Lubomír Metnar, i on sám je na covid-19 pozitivní. Slíbil ale, že bude důležité schůzky řešit online. Doufejme tedy, že má v itineráři i jednání o oněch 10 miliardách pro armádu, které se jí dle vládních slibů mají vrátit ještě v lednu.

Pokud toho všeho už také máte dost, kulturní rubrika v čele s Ivanem Adamovičem dnes přinesla tipy, na co zajímavého se v lednu můžete ještě z pohodlí domova podívat (spoiler: jednání Sněmovny mezi vyjmenovanými není).

