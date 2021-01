Akrobatické kousky na televizních obrazovkách skončily. Na další fungování shání Film Naživo finanční prostředky

Jediná televizní stanice, kde byla i reklama kulturní zážitek, ukončila své vysílání. O záměru informovali na sociálních sítích tvůrci TV Naživo už v pondělí. „Bohužel v současné chvíli nemáme partnery, kteří by nám umožnili udržet dosavadní vysílací schéma,“ vysvětlili pořadatelé ve facebookovém příspěvku. Jedním dechem ale dodali, že nekončí celý projekt Film Naživo, pouze jejich televizní kanál, který si mohli diváci naladit na svých televizích stejně jako jiné základní televizní kanály, bez připojení k internetu.

Televizi, která vysílala od konce listopadu, přitom došli nejen partneři, ale především finanční prostředky. Ty byly od začátku plánované pouze do února, kdy se počítalo, že se kulturní svět zase probudí k životu. Tým vedený režisérem Viktorem Taušem tak hledá peníze na svůj další provoz a snaží se dohodnout nejen s původními sponzory Nadací PPF, O2 a ministerstvem kultury.

Zatím o projekt projevila zájem Česká televize, která ale jako partner nestačí. „Posouvá nás to o krok dopředu, ale potřebujeme i další partnery, abychom mohli zachovat vysoký standard, s jakým chceme i dál natáčet. Proto jsme o financování požádali ministerstvo kultury,“ vysvětluje Štěpán Kubišta z Jatek 78. Právě Jatka 78 a soubor Cirk La Putyka s firmou Heaven’s Gate režiséra Viktora Tauše vysílání spustila.

I když měl původně projekt sloužit hlavně na dobu částečného lockdownu, kdy diváci nemohou do divadel a na koncerty, rozpočet je teď připravený až do konce roku. Pokud by se mělo natáčet se stejnou intenzitou do prosince, potřeboval by projekt finanční injekci kolem