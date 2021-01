PolitikoN: Sněmovna bez Kalouska, zato s bitkou. A zákony vhodné pro drobné i trochu větší pěstitele

Vítejte u souhrnu toho nejdůležitějšího z domácí politiky. Pokud chcete mít dobrý přehled a zároveň vám stačí si o ní číst jednou týdně, pak je náš PolitikoN určen právě vám. Texty si můžete objednat také do e-mailu jako newsletter.

Po více než dvaceti letech opustil Poslaneckou sněmovnu někdejší ministr financí a šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Veřejnosti a kolegům z Poslanecké sněmovny to řekl na začátku první letošní schůze. Kromě vysvětlení, že nechce ve Sněmovně vystupovat ve chvíli, kdy již začala politická kampaň, se poslanci dočkali i omluvy.

„Dovolte mi proto, abych se s vámi rozloučil, abych se omluvil jednomu každému z vás, kdo se snad někdy mým vystoupením cítil osobně dotčen. Ujišťuji vás, že to nikdy nebylo osobní, vždycky to bylo v zápalu politické diskuse. Ani já necítím žádnou osobní hořkost a bude mi ctí každého z vás kdykoliv v budoucnu srdečně pozdravit,“ prohlásil a dočkal se za to potlesku vestoje.

Všichni jeho blízcí spolupracovníci se shodují, že o úplný odchod z politiky nejde – bude ostatně stále chodit na poslanecký klub a dál zůstává členem strany. Zároveň zatím není jasné, kam po konci ve Sněmovně budou směřovat jeho kroky. Plánuje ale nastoupit do soukromého sektoru, jak řekl Deníku N. Teď ho ale čeká