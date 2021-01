V Rusku v posledních letech přibylo lidí odsouzených za špionáž. A obzvlášť žen. Poslední rozsudek nad jednou z nich je rekordní – 15 let odnětí svobody.

Špionománie: příběhy „nepřátel lidu“, ze kterých mrazí a do nichž byli zataženi i Češi

Karině Curkanové byl udělen vůbec nejvyšší trest odnětí svobody, jaký v novodobé ruské historii dostala žena za špionáž.

„Já nejsem špionka. Oni mě prostě chtějí zničit.“ Má přímý pohled, ostře řezané rysy, je vzdělaná, výjimečně schopná, charismatická, rázná, statečná a přitažlivá. Ruský soud letos v lednu rozhodl, že stráví příštích 15 let za ostnatým drátem.

„Bylo to v šest hodin ráno. V polospánku jsem otevřela dveře. Pamatuji se, jak mne táhnou muži v kuklách a moje drobná maminka jen zírá s vytřeštěnýma očima. Můj syn hrůzou zcepeněl,“ popisuje své zatčení jedna z nejúspěšnějších manažerek v Rusku. „Mami, zavolej do práce a řekni, že se zpozdím,“ vydala poslední pokyn. Do práce se už nevrátila.

Po několika týdnech pobytu v moskevské vazební věznici Lefortovo se z klidné, rozhodné a emancipované ženy stala