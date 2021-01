Trojice českých poslanců vyrazí v druhé půli února na zahraniční cestu – což je neobvyklé, epidemie covidu cestování zarazila. Ještě překvapivější je to, že v čele mise do Afghánistánu bude stát šéf SPD Tomio Okamura, známý tvrdým postojem k islámu. Misi už schválil organizační výbor Poslanecké sněmovny.

Zbraně s vůní šafránu. Okamura se stává klíčem k obchodu s Afghánci, stvrdí to v Kábulu

Tomio Okamura je známý coby přední kritik migrace i zahraničních vojenských misí české armády, včetně angažmá v Afghánistánu, rozvrácené zemi, kterou čeští vojáci léta pomáhají stabilizovat.

A právě s Afghánistánem má nyní Okamura smělé byznysové záměry. „Už na tom pracuju rok,“ začíná své neobvyklé půlhodinové vyprávění Deníku N, s nímž jinak prakticky nekomunikuje.

„Před rokem jsem se dozvěděl, že novým afghánským velvyslancem v ČR se stal Šáhzád Gul Arjóbí, který byl do předloňského prosince ministrem afghánské vlády. Napadlo mě, že to možná bude akční člověk a že bych mohl zkusit domluvit exportní příležitosti pro český průmysl. Sešel jsem se s ním a on třeba říkal, jak rádi vzpomínají na české trolejbusy. Obchod může být vzájemně výhodný,“ řekl Deníku N Okamura.

Že diplomat v hostitelské zemi hledá i při konverzaci body, které spojují, není neobvyklé. Dobré kontakty s Okamurou ale jdou dále, jak připomněl i snímek šéfa SPD, pózujícího s afghánskými diplomaty a obchodníky na ambasádě této asijské země loni v prosinci.

Okamurův pohled na cestu, na kterou má 19. února vládním letounem odletět z poslanců ještě Stanislav Berkovec (ANO) a Tomáš Vymazal (Piráti), nesdílí šéfka sněmovního branného výboru Jana Černochová.

„Je to naprosto absurdní. Nikdo z těchto pánů se nikdy