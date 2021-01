Ve Francii se i stávka či demonstrace většinou řídí jistým „savoir-vivre“, tedy uměním žít

Právo na to samozřejmě má, tedy pokud jde o stávku kolektivní a koordinovanou (od dvou lidí v jenom podniku a od jednoho člověka, pokud jde o více než jeden podnik), pokud přestane úplně pracovat a má čistě profesní požadavky – například lepší plat, pracovní podmínky atd.

„Nic není jako dřív a všechno je při starém, povídali to ve zprávách,“ slyšela jsem někoho prohodit, jak jsem se k hloučku blížila. A pak se „demonstrace“ rozešla.

Nezbývalo mi než se podívat v poledne na televizní zprávy. Dlouho nic, co by odposlechnutá slova vysvětlovalo, ale trpělivost byla namístě. Až při loučení moderátorky bylo jasné, o jak důležitou novinku jde. Omlouvala se za zkrácené a neúplné vysílání zpráv, a to kvůli stávce několika členů vysílacího štábu.

Stávka je jedním z mnoha klišé, která o Francii a Francouzích kolují a která se jako všechna klišé víceméně zakládají na pravdě.

Francouzská revoluce v roce 1791 ve jménu svobody podnikání poněkud překvapivě uzákonila zákaz srocování dělníků i stávky, v podstatě