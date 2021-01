Sedmnáctiletá Polka půjde před soud. Organizovala demonstraci za ženská práva v baště PiS

Teenagerka čelí za zorganizování protestu udělení pokuty 500 zlotých (2880 korun) nebo důtky. A další pokutu až 30 000 zlotých (173 000 korun) může dostat od místní hygienické stanice (ta obvinění z porušení protiepidemických nařízení ještě prošetřuje).

Protest v baště PiS

Říjnový protest žen v Limanowě přitáhl celonárodní pozornost kvůli pověsti města jako letité bašty vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS). Právě tam získal Andrzej Duda, prezident a kandidát strany, v loňských prezidentských volbách rekordních 80,46 % hlasů. A 15 z 25 křesel v okresní radě je obsazeno politiky přidruženými k vládnoucímu táboru.

Rozhodně to není politicky nejpříznivější prostředí pro iniciativu Women’s Strike (Ženská stávka, demonstrace), ale sedmnáctiletou Małgorzatu to od pořádání protestů neodradilo. Nebyla to jen první demonstrace, kterou kdy uspořádala, ale také první, které se kdy zúčastnila.

„Chci být jednou matkou. Jsem katolička a vždy jsem si myslela, že