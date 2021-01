Když s velkou slávou dáte rodině s šesti dětmi jeden notebook, nemůžete počítat, že přežije víkend, říká sociální pracovnice

„Řešili jsme teď rodinu, kde si učitelka stěžovala, že děti nevidí připojené ve výuce. Ale v té rodině není žádný počítač a v bytě aktuálně není ani elektřina. To nikdo nedokáže vyřešit. Ztrácíme tak další generaci, která mohla získat vyšší vzdělání než jejich rodiče, protože zůstala zapomenutá,“ upozorňuje Elsnerová.

Jaká je současná situace chudých rodin? Co je pro ně největší problém?

Dospělí, s nimiž pracujeme, jsou strašně nejistí. Mnohem hůř se od začátku přizpůsobují situaci. Neustále vyvracíme nějaké hoaxy, informace, že covid-19 je uměle vytvořená nemoc, aby vyhladila lidstvo. Mají velký strach.

Velká nejistota je i v tom, že by s úřadem práce a dalšími institucemi měli komunikovat online, to v podstatě taky neumí, takže to dělají s naší pomocí. Mnoho lidí ale nemá sociálního pracovníka, který by jim pomohl.

Jediné, z čeho mají chudí lidé radost, je, že se nedělají mobiliární exekuce. Ale já pracuji s lidmi, u kterých nevím, proč z toho mají radost, protože by jim exekutor stejně neměl co zabavit. Mají se samozřejmě hůř než dřív, protože spousta lidí pracuje, ale mimo systém a stát je za to neustále stíhá. Přitom se chovají ekonomicky úplně racionálně. Přišli i o to málo, takže chudí ještě víc zchudli.

Jak rodiny zvládají distanční výuku?

Je to pro ně hrozně velký problém. Je super, že se sbírají notebooky pro chudé děti, a my jsme to v IQ Roma servisu také organizovali. Ale předpokládá to, že mají doma všechno kromě techniky. Jenže k distanční výuce je také potřeba extrémní míra sebeorganizace, schopnosti pracovat sám se sebou i s technikou. Chudé rodiny to často nezvládají, zvlášť pokud jsou rodiče nevzdělaní, a nemůžou tak dětem pomoct, nebo nemají zájem.

Navíc když do rodiny, kde je třeba šest dětí, dáte s velkou slávou jeden notebook, nemůžete počítat nejen s tím, že jej budou používat, ale že vůbec ten notebook přežije víkend.

Silvie Elsnerová *1978 Vystudovala andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. V brněnské neziskové organizaci IQ Roma Servis pracuje od roku 2010, nyní jako vedoucí týmu služeb Jihomoravského kraje. Specializuje se na předlužení. Dojíždí za chudými lidmi do obcí mimo Brno a pracuje v terénních programech a sociálně aktivizační službě. Vyučuje na Vyšší odborné škole sociálně právní při Evangelické akademii v Brně.

Česká školní inspekce upozornila, že ze vzdělávání loni vypadly tisíce dětí, školy s nimi nebyly schopné vůbec navázat kontakt. Pozorujete to také?

Když se v září otevřely školy, u dětí mých klientů strašně moc narostly absence, protože jsou bez